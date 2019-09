Pd | Franceschini a Renzi | “Non lasciare il partito” Lui | “Parlerò alla Leopolda”

Franceschini a Renzi contro la scissione : “Il Pd è casa tua - non spacchiamo il partito” : Lo afferma il ministro dei Beni culturali chiudendo a Cortona la tre giorni di lavori di AreaDem

Franceschini a Renzi : non indeboliamo Pd : 13.36 Franceschini si appella a Renzi affinché non esca dal Pd. "A Renzi dico il Pd è casa di tutti, casa tua e nostra. Il popolo della Leopolda è parte del grande popolo del Pd, non separiamolo, non indeboliamoci spaccando il partito. Le diversità di leadership sono una ricchezza,un bene",ha detto ad AreaDem a Cortona,aggiungendo:"Ci sono stati errori di gestione, li correggeremo". Sull'ipotesi di alleanza per le regionali, sul voto in ...

Lo schema Franceschini può accelerare l’uscita di Renzi dal Pd : Roma. L’idea, in verità, c’è da tempo. E non a caso i vertici del Pd emiliano avevano già provato, nei giorni scorsi, a sondare il terreno. “Un’alleanza elettorale? Dobbiamo chiedere a Roma”, s’erano sentiti rispondere, dai consiglieri regionali grillini, gli uomini di Stefano Bonaccini. E infatti s

Governo : Marcucci - ‘grazie a Renzi - Franceschini e Zingaretti’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Buon lavoro al Presidente del Consiglio, a tutta la squadra del Governo ed un particolare in bocca al lupo alla mia collega senatrice Teresa Bellanova, nuova ministra delle politiche agricole. Un profondo e sentito ringraziamento a Matteo Renzi che ha aperto la strada a questo vero cambiamento della politica italiana, a Dario Franceschini, a tutti i dirigenti del Pd, a partire dal segretario ...

Crisi - Bettini lancia il “governo di legislatura Pd-M5s”. Franceschini e Martina : “Proviamo”. Renzi apre : “Non m’impicco a una formula” : Un “governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No, dunque, a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

Crisi di governo - la diretta : Renzi : “Folle votare subito”. Franceschini apre : “Pd ne parli - serve scelta unitaria”. Salvini : “No agli inciuci” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

Renzi - Franceschini - Zingaretti : su M5s e governo tre linee nel Pd : La formalizzazione del voto di fiducia sul Ddl sicurezza bis, che vede M5s e Lega ricompattarsi su un tema caro a Matteo Salvini, sembra all0ntanare le ipotesi circolate negli...

Renzi contro i grillismi di Franceschini : Il senso del rapporto tra Matteo Renzi e Dario Franceschini può essere sintetizzato in una frase pronunciata nel febbraio del 2009. Matteo era presidente della provincia di Firenze, astro in ascesa della galassia democratica ma ancora piuttosto distante dalle stanze del Nazareno e da Palazzo Chigi.

Renzi attacca Franceschini : “Ha perso tutto e ancora dà lezioni - mai al governo con M5s” : Matteo Renzi passa al contrattacco e se la prende con Dario Franceschini e con la sua proposta di aprire al Movimento 5 Stelle. "Mi sono dimesso dalla guida del governo tre anni fa, mi sono dimesso dalla segreteria un anno e mezzo fa: mi sono dimesso, io, che pure ho vinto a casa mia, a differenza di chi è sempre lì, dai tempi del governo D’Alema, a spiegarci come va il mondo dopo aver perso tutto", afferma.Continua a leggere

Matteo Renzi risponde a Franceschini : "Ha perso pure a Ferrara e dà lezioni" : Matteo Renzi risponde a Dario Franceschini che in un’intervista al Corriere della sera ha aperto al dialogo con i 5 stelle e criticato alcune scelte dell’ex segretario dem.Renzi scrive su Facebook: “Mi sono dimesso dalla guida del governo tre anni fa, mi sono dimesso dalla segreteria un anno e mezzo fa: mi sono dimesso, io, che pure ho vinto a casa mia, a differenza di chi è sempre lì, dai tempi del governo ...

Franceschini fa esplodere il PdI renziani : "No accordo col M5S" : "Nessun governo con il M5s è alle porte e nessun governo con il M5s è l'obiettivo del Pd. Questo anche Franceschini lo dice in modo chiarissimo. Così come prendere atto che ci sono due forze diverse significa semplicemente evitare che sempre di più diventino un blocco" Segui su affaritaliani.it