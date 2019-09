Pattinaggio di figura | Lombardia Trophy 2019 | Guignard-Fabbri emozionano e vincono la

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) Si è conclusa con un’emozione fortissima la dodicesima edizione del-Memorial Anna Grandolfi, competizione internazionale didiinserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series-2020 andata in scena questa settimana presso l’IceLab di Bergamo. Con un secondo segmento a dir poco entusiasmante Charlène-Marcohanno infatti conquistato meritatamente il primo posto, bel risultato che va ad aggiungersi a quello di Matteo Rizzo, piazzatosi sul gradino più basso del podio nel singolo maschile. Dopo aver toccato il cielo la passata stagione, danzando sulle sognanti musiche di “La la land”, la coppia delle meraviglie allenata da Barbara Fusar Poli quest’anno è riuscita a proiettarsi metaforicamente ancora più in alto, direttamente nello spazio. In una tessitura musicale che omaggia David Bowie ...

fl4vjenne : Tagged by: @becks1725 #3facts5friends 1. ho paura degli insetti 2. piango sempre(@becks1725 mi spiace ma te la dev… - perkiplus : RT @IceLabBergamo: ??#RassegnaStampa ?? @OA_Sport, #LombardiaTrophy2019: 'Comincia bene la nuova stagione di #GuignardFabbri, primi nel prim… - dsDanceSide : Pattinaggio figura, Lombardia Trophy: Guignard-Fabbri in testa nella danza - La Gazzetta dello Sport -