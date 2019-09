Parma-Cagliari 1-3 | le pagelle di CalcioWeb | Ceppitelli difensore goleador FOTO

Parma-Cagliari - gli highlights del match – VIDEO : Parma-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO highlights Parma Cagliari| Terza giornata in Serie A per Parma e Cagliari in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Parma – Cagliari L'articolo Parma-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Parma-Cagliari - le formazioni ufficiali : debutto per Darmian - gioca Simeone : Parma-Cagliari, le formazioni ufficiali – Grande attesa per Parma-Cagliari, partita della terza giornata di Serie A. I ducali sono reduci da una sconfitta all’esordio contro la Juventus, prontamente riscattata con la vittoria a Udine. E’ partito male invece il Cagliari. Sconfitta all’esordio contro il Brescia e nessun punto anche contro l’Inter. I sardi cercano riscatto e i primi punti della stagione, ...

Il Parma ospita il Cagliari : ecco dove vedere la gara in Tv : Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali al Tardini va in scena una sfida tra due squadre che puntano entrambe alla salvezza, ma che per una delle due ha già un’importanza cruciale: Parma-Cagliari. I padroni di casa hanno messo in mostra finora un’ottima prova in trasferta contro l’Udinese, battuta in modo davvero agevole, mentre […] L'articolo Il Parma ospita il Cagliari: ecco dove vedere la gara in Tv è stato ...

Parma-Cagliari streaming - dove guardare la diretta della partita del campionato di Serie A : Parma-Cagliari streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Parma-Cagliari, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che ...

Parma-Cagliari oggi : orario d’inizio - tv e streaming. Programma e probabili formazioni : Nuova giornata di gare nella Serie A di calcio 2019-2020, precisamente la numero tre, in cui il Parma cercherà di ben figurare contro un Cagliari in rampa di lancio, trascinato da un centrocampo di assoluto livello, nel quale fa voce grossa Radja Nainggolan. La partita si svolgerà quest’oggi, 15 settembre 2019, alle ore 15, presso lo Stadio Ennio Tardini della città emiliana, trasmesso in diretta streaming da DAZN, piattaforma da poco ...

Cagliari in difficoltà - Maran non è preoccupato in vista del Parma : “dipende solo da noi” : Il Cagliari è ancora fermo a zero punti, partenza negativa dopo la campagna acquisti importante da parte del club sardo, adesso non può permettersi passi falsi nel match contro il Parma, il tecnico Maran in conferenza stampa: “noi dobbiamo contare solo su noi stessi, bisogna mettere in campo la rabbia giusta e fare una gara perfetta perche’ dobbiamo avere grande rispetto per il Parma – avverte il tecnico – Ripeto, ...

Probabili formazioni Parma-Cagliari : rossoblu decimati - esordio per Darmian : Probabili formazioni Parma-Cagliari – Chi sta meglio, diciamo così, è la squadra di D’Aversa, che a parte Grassi e Scozzarella ha tutti i calciatori a disposizione. Sfortunata e decimata la squadra sarda, che dopo Pavoletti ha perso in settimana anche Nainggolan, il quale va ad aggiungersi ai vari Cragno, Faragò, Ceppitelli e Mattiello. Pinna e Klavan i sostituti in difesa, Cigarini prenderà il posto di Nainggolan mentre ...