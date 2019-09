«Palombella Rossa» | 10 frasi e scene sempre cult

Fonte : gqitalia

(Di domenica 15 settembre 2019) Il muro di Berlino sarebbe stato abbattuto due mesi dopo, a novembre. Ma, uscito nelle sale italiane il 15 settembre 1989, trent’anni fa, è stato certamente una bella anteprima. Il film di Nanni Moretti si dimostrò uno schiaffo alle ottuse e incoscienti, apparentemente solide, certezze del PCI di fronte a un mondo che stava cambiando davanti agli occhi dei suoi dirigenti inermi. Ultimo dei sei lungometraggi con protagonista Michele Apicella, l’alter ego di Nanni Moretti, e primo film del regista per la propria casa di produzione,fu distribuito nelle sale a pochi giorni dalla presentazione al Festival di Venezia. Non accettato come titolo in concorso, fu relegato nel cartellone della Settimana della Critica. Nel primo weekend di programmazione ci pensò il pubblico a premiarlo, raggranellando quasi lo stesso incasso di 007 ...

lara_sebi : RT @gippu1: CINETHREAD #4 30 anni fa, il 16 settembre 1989 usciva 'Palombella rossa', 6° film di Nanni Moretti. Opera geniale, visionaria,… - stefano_b_l : RT @gippu1: CINETHREAD #4 30 anni fa, il 16 settembre 1989 usciva 'Palombella rossa', 6° film di Nanni Moretti. Opera geniale, visionaria,… - fradelliq : RT @gippu1: CINETHREAD #4 30 anni fa, il 16 settembre 1989 usciva 'Palombella rossa', 6° film di Nanni Moretti. Opera geniale, visionaria,… -