Pallanuoto | qualificazioni Euro Cup 2019-2020 | Ortigia-Apoel Larnaca 25-3 I siracusani

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) La vittoria del Montpellier sul Partizan aveva spianato la strada in mattinata all’nel primo turno di qualificazione dell’Cup di: ai siciliani bastava non perdere contro i modesti ciprioti dell’, ed ihanno dominato in lungo ed in largo, vincendo per 25-3. Il primo quarto basta ed avanza per indirizzare la sfida: 6-1 e qualificazione ormai in cassaforte. Il resto del match è un assolo dell’, sul 14-2 a metà gara. Il festival del gol continua nella terza frazione, quando gli italiani non subiscono gol e volano sul 19-2. Il 25-3 conclusivo fa partire la festa siciliana. TABELLINO25-3: Tempesti, Cassia 3, Abela 1, La Rosa 1, Di Luciano 3, Ferrero 3 (1 rig.), Giacoppo 3, Gallo 3, F. Condemi 3, Rossi 1 (rig.), Vidovic 2, Napolitano 2, Caruso.: Vasiliou, Alkiviadis, ...

