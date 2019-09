Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : tutto facile per l’AN Brescia che passa il turno battendo anche il Tblisi : Un tre su tre senza particolari patemi, per una delle squadre più forti ancora escluse dalla fase a gironi. L’AN Brescia supera senza nessun problema il secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto 2019-2020: i lombardi vincono tutte e tre le partite in programma in Romania, battendo anche nell’ultima sfida, forse quella meno complicata, i georgiani della Lokomotiv Tbilisi per 18-1. Nikolaidis show con 4 reti, ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : AN Brescia show - ipotecato il passaggio del turno : Due su due, tutto facile per l’AN Brescia nel gruppo C, preliminare per la Champions League 2019-2020 di Pallanuoto maschile. I lombardi non sbagliano neanche nella sfida con il Barcelona e si impongono nettamente per 12-6, sfruttando una performance decisamente buona soprattutto in zona difensiva. Le reti sono state subite infatti tutte nella fase finale del match. La qualificazione, quando manca solo la partita con la Lokomotiv Tbilisi, ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Ortigia sconfitta all’esordio - Montpellier passa di misura : Una sconfitta con molto amaro in bocca. Inizia male il cammino della rinnovata Ortigia: i siciliani, impegnati in casa nel turno di qualificazione alla Champions League 2019-2020 di Pallanuoto, sono stati battuti, di misura, all’esordio, dal Montpellier per 9-8. Domani alle 19.30 per il riscatto con il Partizan Belgrado. A Siracusa il pubblico di casa può vedere in mostra tutti i nuovi arrivi, a partire dal portierone Stefano Tempesti, uno ...

Pallanuoto - qualificazioni Champions League 2019-2020 : Oradea-Brescia 4-16. Buona la prima per i ragazzi di Bovo : Inizia in maniera ottima il cammino europeo del Brescia, entrato direttamente nel secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: in casa dei romeni dell’Oradea, i lombardi passano per 4-16 e guardano con rinnovata fiducia alla sfida più dura del girone, domani contro gli spagnoli del Barcellona, prima della chiusura di domenica contro il Tbilisi. Gara senza storia, col Brescia subito a scavare i solco nel primo ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Pro Recco ammessa di diritto alla Final Eight : La Pro Recco è già alla Final Eight della Champions League di Pallanuoto: la società ligure organizzerà nel giugno prossimo l’atto Finale del massimo torneo continentale e così è già certa di un posto tra le migliori otto d’Europa. Il Brescia invece sarà costretto a partire dal secondo dei tre turni di qualificazione per ottenere uno dei quattro posti ancora a disposizione per la fase a gironi. In Euro Cup Posillipo ed Ortigia ...