Oscar | il gatto che ha uno straordinario dono | prevedere la morte degli uomini

(Di domenica 15 settembre 2019) Unmolto particolareche è capace diladi un uomo. Ilvive all’interno di una clinica per anziani “Steere House” a Providence una città che si trova nello Stato di Rhode Island negli Stati Uniti d’America. Il, un micio bianco e grigio, ha un particolare, sa individuare i pazienti che dopo poche ore moriranno.gira nelle tante stanze dell’ospedale, si guarda intorno, ma non gioca con tutti.si ferma per giocare e passare il tempo solo con i pazienti che hanno poche ore di vita. Ildivenne famoso negli Usa quando un noto dottore David Dosa parlò di lui in un articolo che descriveva le capacità paranormali delsu un Giornale di Medicina del New England. Nell’ospedale americano si contano più di 50 casi in cuiha predetto ladi un paziente. I medici e infermieri appena veche ...

