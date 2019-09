Ocean Viking | Bruno Vespa | Bene | ma siamo sicuri che l' Europa si prenda i

Ocean Viking A LAMPEDUSA/ 24 migranti in Italia - Di Maio : "Scelto quel porto perché…" : OCEAN VIKING a LAMPEDUSA : 24 migranti rimangono in Italia . Di Maio puntualizza sulla scelta del porto sull'isola Sicilia: le sue parole

Ocean Viking - arrivano a Lampedusa gli 82 migranti : andranno in 4 Paesi Ue. Altri sbarchi nella notte : Il trasbordo, come annunciato, è avvenuto sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza che intorno alle 23.30 hanno portato gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking al molo Favaloro di Lampedusa. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all’hotspot dell’isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello e poi redistribuiti in base all’accordo raggiunto in Europa, dove Germania, Francia, ...