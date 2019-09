New Jersey | coppia bianca dà alla luce una bimba con tratti asiatici e fa causa alla

New Jersey - una bambola di Pennywise il clown arriva fluttuando in un giardino privato : Il 5 settembre si avvicina, e sarà il giorno che sancirà l’uscita nelle sale cinematografiche di ‘It: Capitolo 2’ di Andy Muschietti, trasposizione cinematografica di quel magnifico libro horror scritto da Stephen King, che ha diviso i social in due. L’hype è comunque alle stelle, e qualcuno ha deciso di prepararsi alla prima del film in maniera piuttosto originale, addirittura facendo fluttuare in un giardino privato una bambola di Pennywise il ...