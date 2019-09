Nella giornata del 15 settembre Google dedica un doodle speciale alla botanica Ynés Mexia

Pallamano - Serie A femminile 2019 : passo falso per Bressanone Nella prima giornata - inizio vincente per Oderzo : E’ iniziata quest’oggi la Serie A di Pallamano femminile 2019/2020, e non sono mancate le sorprese, arrivare soprattutto dal campo di Ferrara, dove la Suncini Ariosto ha sconfitto inaspettatamente il Brixen, rinforzatosi durante l’estate, cui non bastano le 10 reti di un’ispirata Giada Babbo. Ha cominciato bene invece la Mechanic System Oderzo, giustiziera in trasferta per 30-23 del Casalgrande Padana, con il Cassano ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Tanti esordi o ritorni Nella 3giornata di campionato : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: Tanti esordi o ritorni di lusso, scelte e mosse degli allenatori che preparano le sfide della terza giornata di campionato.

Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : bronzo per Vito Dell’Aquila Nella seconda giornata! : Si è da poco conclusa la seconda giornata di gare del World Taekwondo Grand Prix di Chiba (Giappone). Due gli azzurri impegnati, Vito dell’Aquila e Daniela Rotolo nella prima gara, quella dei -58 kg maschili, Vito Dell’Aquila ha fatto la voce grossa: l’azzurro ha conquistato una magnifica medaglia di bronzo, solo la sconfitta nella semifinale col sudcoreano Jun Jang (6-12) non gli ha permesso di lottare per l’oro. Il ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte : chi schierare in formazione Nella 3giornata? : Consigli Fantacalcio Serie A: Dritte per le formazioni nelle partite della 3giornata di campionato. Scopriamo chi è in evidenza e chi invece evitare.

Baseball - Europei 2019 : Nella prima giornata Israele sorprende la Repubblica Ceca - rischia la Spagna : prima giornata degli Europei di Baseball 2019 e subito grandi sorprese nelle cinque partite terminate (la sesta, Olanda-Gran Bretagna, è stata sospesa a fine ottavo inning con gli olandesi avanti 10-2). Israele, nella sua gara d’esordio dopo aver passato le qualificazioni, batte la Repubblica Ceca con un 6-1 frutto di quattro punti nel settimo inning: è la principale sorpresa nel girone A, quello di cui l’Italia non fa parte. nella ...

Plants vs Zombies : Battle for Neighborville sarà svelato Nella giornata di oggi : Dopo aver mancato la Gamescom il mese scorso, EA annuncerà ufficialmente oggi il nuovo Plants vs Zombie: Battle for the Neighborville.La notizia arriva dal sito ufficiale Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Il sito web presenta un conto alla rovescia che indica un reveal che si svolgerà alle ore 18 italiane. EA ha anche cambiato tutti gli account social ufficiali di Plants vs Zombies per riflettere la grafica del nuovo gioco.Plants vs ...

È la giornata del voto su Rousseau. Chi è per il sì e chi per il no Nella galassia a 5 stelle : nella fotografia attuale della galassia grillina, la parte leale al vicepremier non appare mossa: con Di Maio restano saldamente i "governativi" Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede, Giulia Grillo, Vincenzo Spadafora, Manlio Di Stefano, Carlo Sibilia, oltre ai capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Impegnati, tutti, a fare in modo che la nascita eventuale del governo giallorosso non si accompagni a un ridimensionamento del ruolo del ...

Serie BKT 2^ giornata un ottimo Crotone Nella prima parte esce imbattuto dal Picco e si porta a casa i tre punti. : Spezia 1 Crotone 2 Marcatori: Simy ( r ) 24, Simy 29°, F. Ricci 44° Spezia (4-3-3): Krapikas, Vignali

Canottaggio – Sette medaglie per l’Italremo Nella prima giornata di finali iridate a Linz : Canottaggio – Linz-Ottensheim. Sette medaglie per l’Italremo nella prima giornata di finali iridate nella prima giornata di finali riservate alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, del mondiale assoluto in svolgimento a Linz-Ottensheim (Austria), la nazionale italiana agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo vince 7 medaglie (3 d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo) e si piazza al primo posto del medagliere ...

MotoGp – Conclusa la prima giornata di test a Misano : dominano le Yamaha - Rossi Nella top-5 [TEMPI] : nella prima giornata dei test di Misano dominano le Yamaha, con le due Petronas di Quartararo e Morbidelli davanti a tutti. Terzo Marquez, quinto Rossi Cala il sipario sulla prima giornata di test a Misano, al termine della quale è Fabio Quartararo a fare la voce grossa, chiudendo davanti a tutti sia la sessione mattutina che quella pomeridiana. Il francese ferma il crono sull’1:32.996, precedendo di 23 millesimi il compagno di ...

Canottaggio - Mondiali Linz 2019 : quattro carte olimpiche ed una paralimpica Nella prima giornata di semifinali : giornata di semifinali e recuperi verso la finale ai Mondiali di Canottaggio di Linz, in Austria: oggi l’Italia centra la carta olimpica con quattro dei sette equipaggi che potevano già ottenerla, oltre ad una paralimpica, conquistata da quattro con PR3 misto, mentre tra le specialità non olimpiche arrivano la Finale A per il singolo pesi leggeri maschile e la Finale B per il singolo pesi leggeri femminile. Qualificazione ai Giochi ...

Canottaggio - Mondiali Linz 2019 : quattro carte olimpiche ed una paralimpica Nella prima giornata di semifinali : giornata di semifinali e recuperi verso la finale ai Mondiali di Canottaggio di Linz, in Austria: oggi l’Italia centra la carta olimpica con quattro dei sette equipaggi che potevano già ottenerla, oltre ad una paralimpica, conquistata da quattro con PR3 misto, mentre tra le specialità non olimpiche arrivano la Finale A per il singolo pesi leggeri maschile e la Finale B per il singolo pesi leggeri femminile. Qualificazione ai Giochi ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : equipaggi italiani in rimonta Nella terza giornata - Elena Berta e Bianca Caruso seconde nel 470 femminile : Dopo una seconda giornata estremamente complicata dal forte vento e dalle condizioni difficili del campo di regata, la prima tappa della Coppa del Mondo 2020 in programma ad Enoshima (Giappone) ha ripreso il regolare svolgimento. Le stelle del panorama velistico internazionale sono tornate in acqua per la terza giornata andando a delineare maggiormente la classifica nella classi olimpiche in programma e anche la spedizione azzurra ha fatto la ...

Peggioramento meteo in arrivo in Sicilia : forti temporali Nella giornata di domani : Un lieve calo della pressione e deboli infiltrazioni d'aria più fresca in quota determineranno un Peggioramento atmosferico anche sulla Sicilia nelle prossime ore. La piccola ma insidiosa...