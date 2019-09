Napoli | la quadra di Ancelotti | adesso può battere chiunque

Napoli-Sampdoria - Di Francesco : “A livello di prestazione la squadra è cresciuta - ma dobbiamo fare gol” : La Sampdoria ha perso contro il Napoli nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco commenta così la gara, ai microfoni di Sky Sport: “A livello di prestazione la squadra è cresciuta. Anche come contro il Sassuolo ci sono stati momenti di difficoltà e ci siamo complicati la vita. Avremmo meritato di più soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Quando hai opportunità devi fare gol. ...

Il Napoli è l’unica squadra ad avere sei diversi marcatori dopo due giornate : Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare di campionato contro la Sampdoria, trovando la sconfitta proprio nella gara d’andata della scorsa stagione (3-0 al Ferraris ed era proprio la terza giornata). Il Napoli è imbattuto da 11 incontri interni di Serie A contro la Sampdoria (9V, 2N). L’ultimo successo blucerchiato risale al 1998 (2-0). In generale quella blucerchiata è la formazione contro cui gli azzurri hanno trovato piú volte il ...

Llorente atterrato a Roma : «Juve-Napoli? Spero che vinca la mia squadra» : Fernando Llorente è atterrato a Roma. Ne dà notizia Gianluca Di Marzio. L’attaccante spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Sono contento di tornare ma è presto e non posso dire niente. Aspettiamo, così potrò dirvi di più. Il Napoli mi ha sorpreso, mi hanno trasmesso qualcosa di importante. Con Ancelotti parlerò solo a cose fatte. Juve-Napoli? Mi aspetto una grande partita, speriamo che vinca la mia squadra. Mi spiace per Chiellini, ...

Sconcerti : La Lazio - insieme al Napoli - è la squadra più pronta. Milan spento : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza la prima giornata di campionato, in attesa che l’Inter faccia la sua partita, questa sera. Il risultato più importante, scrive, è quello della Lazio, “netto nel punteggio e nel gioco”. “La Lazio è una squadra di confine, rasenta il buono e l’inutile da molti anni, ma oggi è con il Napoli la squadra più pronta”. La differenza la fanno Immobile e le sue 101 reti e ...

Il Napoli 2.0 di Ancelotti - una squadra pensata e costruita per vincere in molti modi : Siamo solo all’inizio Fiorentina-Napoli è stata una classica partita di inizio stagione, in cui le due squadre in campo hanno mostrato le loro intenzioni (tattiche) rispetto all’anno che verrà, non certo la loro versione definitiva. Ciò che si è visto allo stadio Franchi è anomalo per quanto riguarda le dimensioni del punteggio, difficilmente si rivedranno 7 gol in un match della Fiorentina o dello stesso Napoli; però si rivedranno ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - vince lo spettacolo : errori delle difese e della squadra arbitrale [FOTO] : Fiorentina-Napoli 3-4 – Dopo la partita che ha messo di fronte Parma e Juventus, è spettacolo al Franchi prima, durante e dopo la gara tra Fiorentina e Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti si è mossa bene sul mercato con acquisti importanti come Manolas e Lozano. Anche la Fiorentina ha speso bene con gli arrivi di Pulgar, Boateng, Lirola e Ribery su tutti. Grande entusiasmo al Franchi nel pre-partita con il giro d’onore di ...

Sconcerti : “A inizio stagione il Napoli è la squadra più affidabile” : I voti Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti dà i voti alle squadre che si apprestano a iniziare il nuovo campionato di serie A. Voti da parametrare agli obiettivi delle squadre. La Lazio ha 8, l’Atalanta e la Roma 7,5 (come il Napoli) e la Juventus ad esempio soltanto 7. Un tentativo, dice, di pronosticare come andrà il campionato. Anche perché per ora, le uniche differenze valutabili sono gli allenatori. Conte, Sarri, Fonseca e ...

Piedi per terra ma il Napoli Basket è una gran bella squadra : Mi sono ritrovato a parlare di Basket con un amico, davanti a due birre gelate, vicino al mare, in una Napoli deserta. Una Napoli a spicchi che parte quest’anno dalla Serie A2. Lui ne capisce, sicuramente più di me, io me ne resto umile tra tante mine calcistiche, ci ritagliamo uno spazio discreto per la nostra passione. Che squadra sarà quella partenopea, che riparte agli ordini di Coach Lulli? Sulla carta fortissima, con un quintetto da ...

Angelo Forgione sulla vendita dei biglietti per Juve – Napoli : “Discriminazione - caduta di stile di una squadra importante” : Angelo Forgione, tramite il proprio profilo twitter ha parlato della vendita dei biglietti per Juventus-Napoli, del prossimo 31 agosto, che è stata vietata dal club bianconero alle persone nate in Campania. “La Juventus la chiama precisazione ma è la pubblicazione di un e-mail PEC che non fa altro che confermare che la decisione di bandire i campani è tutta sua. Ennesima figuraccia di un club che finge di combattere le ...

Piqué : “Il Napoli è la squadra della serie A che più assomiglia al Barcellona” : A poche ore dall’amichevole di stanotte tra Napoli e Barcellona, in conferenza stampa da Miami ha parlato Gerard Piqué: Il difensore del club spagnolo ha elogiato il club di De Laurentiis: “Credo che il Napoli sia la squadra che più somigli al calcio del Barça in serie A. A loro piace tenere il pallone e dominare le partite andando in gol. La Juventus è la squadra che negli ultimi anni ha vinto tutti gli scudetti ma il Napoli ha ...

Sconcerti : «Molto difficile migliorare il Napoli - il grande giocatore serve più alla piazza che alla squadra» : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza lo scambio in ballo tra Lukaku e Dybala per fare un discorso più generale sulle trasformazioni, sofferte, di Juve e Inter. I cambiamenti dei due club, conclude, avvantaggiano le squadre che per ora hanno fatto di meno: Torino, Atalanta e Napoli. Il Torino e l’Atalanta ora sanno come divertirsi e il Napoli ha bisogno di un grande giocatore più per la piazza che per un’utilità ...

Sky – Icardi deve trovarsi una squadra. Il Napoli offre 7 milioni più bonus : L’Inter ha detto no a Icardi. Sky conferma che l’attaccante argentino è fuori dal progetto nerazzurro. Ieri la dirigenza al completo è stata chiara con Mauro invitandolo a trovarsi una nuova squadra “Con la Juve sempre più vicina a Lukaku, si è complicata così la prima scelta del giocatore. Icardi si guarda intorno e non chiude alla Roma, all’interno dell’operazione che vedrebbe Dzeko passare all’Inter. Poi c’è sempre ...