Mount Barker | il paese con il coprifuoco per i gatti

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Oscar Grazioli Dalle 20 alle 7 del mattino tutti i felini a casa perché «disturbano»: proibito anche avere più di un micio Mentre a Tokio, come a Vienna, a Londra come a Parigi e in mille altre città del mondo, ogni giorno apre un cat cafè, dove l'avventore paga non solo la tazza di tè o il bicchierino di bourbon, ma la deliziosa e discreta compagnia di uno ieratico gatto Burmese, nella cittadina di, 30 minuti a sud-est di Adelaide (Australia), quando il sole sta tramontando, porte, balconi e finestre si aprono. Nella luce che scema si odono le voci delle donne: «Forza, a casa! Avanti, vieni dentro che fa buio! Muoviti, molla i tuoi amichetti e torna subito ai tuoi giocattoli!». Sono mamme apprensive che conoscono bene i pericoli della strada, quando solo i lampioni illuminano siepi e asfalto. Sono mamme apprensive che richiamano insistentemente alla vita ...

