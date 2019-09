MotoGp | Valentino Rossi sorride dopo il warm up di Misano | “il passo è buono | ma in tanti

MotoGp – Marquez punge Valentino Rossi : “l’episodio di ieri mi ha dato motivazioni extra per vincere” : Marc Marquez punge Valentino Rossi dopo la gara di Misano: lo spagnolo, fresco di vittoria, scaglia una frecciatina al pilota Yamaha dopo l’episodio accaduto nelle qualifiche di ieri Marc Marquez vince ancora. La pista di Misano sembrava dover essere favorevole ad un successo della Yamaha, ma lo spagnolo della Honda ha piazzato la zampata vincente nel finale, togliendo a Quartararo la gioia del successo all’ultimo giro. Nel post gara ...

MotoGp – Lorenzo spiazza tutti - lo spagnolo critica Marquez e difende Valentino Rossi : “mi ha sorpreso che…” : Lo spagnolo ha parlato del compagno di squadra e del pesarese, facendo una considerazione alquanto particolare Jorge Lorenzo non è certamente un tipo che le manda a dire, se ne sarà accorto questa volta anche Marc Marquez, che si è visto arrivare addosso importanti critiche relative al comportamento tenuto dopo il ritorno in pista del maiorchino. Lapresse Interrogato sulla questione, l’ex Ducati ha fatto una netta distinzione tra il ...

VIDEO MotoGp - GP San Marino 2019 : highlights e sintesi della gara. Marquez vince - che battaglia con Quartararo! Valentino Rossi 4° : Marc Marquez ha vinto il GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo si è imposto al termine di un serratissimo duello con Fabio Quartararo che ha animato tutta la gara, il francese ha condotto a lungo e soltanto nell’ultimo giro ha subito il sorpasso decisivo dello spagnolo che ha allungato in classifica generale. Valentino Rossi non è riuscito ad andare ...

MotoGp - GP San Marino 2019. Valentino Rossi : “Mi sarebbe piaciuto poter lottare per il podio” : Un quarto posto nella gara che può essere considerata di casa o quasi. Ci si aspettava forse qualcosa di più da Valentino Rossi nel GP di San Marino valido per il Mondiale di MotoGP. Il Dottore non è riuscito a battagliare per il podio e si è dovuto accontentare di piazzarsi ai piedi. Le sue parole nel post gara. Sulla gara: “Speravo di lottare per il podio a Misano. La gara è stata come mi aspettavo, forse mi aspettavo Vinales più veloce ...

MotoGp - Marc Marquez vince a San Marino davanti a Quartararo e Vinales. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez vince con un sorpasso all’ultimo giro il Gp di San Marino, tredicesimo appuntamento stagionale della Motogp. Il campione del mondo su Honda precede sul traguardo il francese Fabio Quartararo e il connazionale Maverick Vinales, quarto Valentino Rossi davanti a Franco Morbidelli e Andrea

MotoGp Misano - Marquez doma Quartararo - terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Marc Marquez vince il gran premio di San Marino a Misano. Detta così sembra facile, ma il campione del mondo in carica ci mette tutta la gara a domare la Yamaha di quella “bega” (Valentino dixit) di Fabio Quartararo. Il campione del mondo gli rimane incollato dal primo al penultimo giro, poi lancia l’attacco e si esibisce in un sorpasso talmente ben riuscito da garantirgli 20 metri di allungo che conserverà fino alla fine. ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di un ultimo giro pazzesco supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per lo spagnolo Maverick Vinales, che precede tre italiani, con Valentino Rossi quarto, Franco Morbidelli quinto ed Andrea Dovizioso sesto. Ordine D’ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 1 M. Marquez 42:25.163 2 F. Quartararo +0.903 3 M. ...

LIVE MotoGp - GP Misano 2019 in DIRETTA : Dovizioso e Valentino Rossi provano la rimonta - Marquez per tornare a vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Di seguito i risultati delle qualifiche di ieri per la MotoGP: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.265 9 9 287.2 2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’32.560 7 7 0.295 0.295 291.8 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’32.571 3 7 0.306 0.011 288.7 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT ...

LIVE MotoGp - GP Misano 2019 in DIRETTA : gara palpitante - Valentino Rossi a caccia del podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La griglia di partenza – La presentazione della gara – La cronaca del warm up Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. La gara che andrà in scena oggi pomeriggio in perfette condizioni meteo, con temperature di fine estate e cielo senza nuvole, si preannuncia ...

MotoGp - nessuna sanzione per Marquez e Valentino Rossi dopo il contatto a Misano : la motivazione : La Direzione Gara, dopo aver ascoltato i due piloti, ha deciso di non prendere alcun provvedimento per un motivo ben preciso Le qualifiche del Gran Premio di Misano hanno regalato l’ennesimo screzio tra Valentino Rossi e Marc Marquez, protagonisti di una situazione al limite sul finire della sessione. Alla staccata di curva 14 del circuito romagnolo, i due si sfiorano dopo una manovra del pesarese, che manda lo spagnolo su tutte le ...

MotoGp – Terminato il warm up a Misano : Marquez detta il ritmo - Valentino Rossi chiude la top ten [TEMPI] : Lo spagnolo della Honda fa segnare il miglior tempo nell’ultima prova prima del Gran Premio del pomeriggio, dietro di lui Viñales e Dovizioso. Decimo Rossi Marc Marquez si prepara al meglio per il Gran Premio di Misano, chiudendo davanti a tutti il warm up di questa mattina. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:33.409, precedendo di poco più di un decimo Maverick Viñales, che si conferma la migliore delle Yamaha dopo la pole ...

LIVE MotoGp - GP San Marino 2019 in DIRETTA : warm-up - Valentino Rossi studia le gomme per la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione della gara – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una domenica infuocata a Misano che comincia in mattinata con gli ultimi venti minuti di prove in cui i ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Valentino Rossi a 8 decimi da Vinales. Uno smacco che fa male - ma in gara il Dottore può colmare il gap : 814 millesimi. A tanto ammonta il distacco che Maverick Vinales ha inflitto a Valentino Rossi nel corso delle qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP, oltre che distanziarlo di sei posizioni. Lo spagnolo ha messo a segno una splendida pole position con il tempo di 1:32.265 mentre il suo compagno di scuderia non è andato oltre l’1:33.079. 814 millesimi. Un margine che si può spiegare per almeno un paio di motivi. Da un ...

MotoGp – Marquez e Valentino Rossi chiamati in direzione gara dopo il contatto in qualifica : la ricostruzione : Marc Marquez e Valentino Rossi chiamati in direzione gara al termine delle qualifiche del Gp di Misano: nessun warning per i piloti, ma responsabilità condivise Il finale delle qualifiche di Misano si è portato dietro strascichi e polemiche anche fuori dalla pista. Protagonisti Valentino Rossi e Marc Marquez, sfioratisi nell’ultimo giro utile del Q2 e chiamati a colloquio dalla direzione gara. L’incontro, come riferisce Sky ...