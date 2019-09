MotoGP San Marino 2019 | Gara - Diretta Sky Sport e in chiaro TV8

MotoGP - Andrea Iannone dichiarato unfit dai medici : ‘The Maniac’ salta il Gran Premio di Misano : Troppo forte il dolore alla spalla per Iannone, che domani salterà la gara di Misano come accaduto oggi per le qualifiche Andrea Iannone non parteciperà al Gran Premio di Misano, l’Aprilia del pilota di Vasto rimarrà parcheggiata al box come accaduto oggi in occasione delle qualifiche. Costanza Benvenuti/LaPresse ‘The Maniac‘ è stato dichiarato unfit dai medici, a causa di un problema alla spalla acuito dalla caduta ...

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP San Marino 2019 : “Un grande peccato partire dietro - potevo essere nei primi 5” : Le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, vero e proprio tracciato di casa per Valentino Rossi, non sono certo andate come il Dottore avrebbe voluto. Il passo della Yamaha è competitivo e le sensazioni sono quelle giuste ma il divario dal compagno Viñales è stato molto accentuato durante tutto il weekend; come se non bastasse nella qualifica odierna chiusa al settimo posto si è assistito all’ennesimo capitolo della ...

Franco Morbidelli MotoGP - GP San Marino 2019 : “Rossi-Marquez? Vale incolpevole - io sono contento per la mia seconda fila” : Ottima prestazione e seconda fila nella griglia di partenza di domani per Franco Morbidelli, autore di una brillante qualifica chiusa al quarto posto in quel di Misano. Il pilota italo-brasiliano della Yamaha Petronas è stato molto veloce per tutto il fine settimana confermando i progressi tecnici della M1, infatti il campione del mondo 2017 di Moto2 si è fermato solo a poco più di un decimo dalla terza piazza occupata dal fenomenale compagno di ...

VIDEO MotoGP - GP San Marino 2019 : qualifiche - highlights e sintesi. Incidente sfiorato tra Marquez e Rossi - Vinales in pole position : A Misano si sono disputate delle vibranti qualifiche valide per il GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Spettacolo puro con Maverick Vinales che ha conquistato la pole position davanti al sorprendente Pol Espargarò e a Fabio Quartararo, le Yamaha sono le grandi favorite per la vittoria nella gara di domani come testimonia anche il buon quarto posto di Franco Morbidelli ma a ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP San Marino 2019 : “Marquez-Rossi? Beghe loro. Inseguirò il podio” : Andrea Dovizioso scatterà dalla sesta posizione nel GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Il centauro della Ducati ha faticato sulla pista romagnola dove lo scorso anno conquistò una bellissima vittoria e domani proverà a rimontare in gara cercando di agguantare il podio dopo la caduta subita tre settimane fa in Gran Bretagna. Il forlivese partirà dalla seconda fila ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Valentino Rossi e Marc Marquez - scintille senza fine. L’ultimo capitolo di una infinita saga di polemiche : Valentino Rossi e Marc Marquez, il duello senza fine tra le due icone della MotoGP. L’ultimo capitolo è andato in scena oggi durante le qualifiche del GP di San Marino 2019, gli ultimi due minuti del time-attack sono stati davvero di fuoco e si sono conclusi con le scintille tra due avversari che ancora una volta hanno dato vita a un episodio molto discutibile che farà tanto parlare da qui fino alla gara in programma domani pomeriggio. I ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Ducati - che succede? Dal trionfo 2018 di Dovizioso a un gap netto nei confronti della Yamaha : le cause : La qualifica della ventiduesima edizione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha regalato un vero e proprio spettacolo alla marea di tifosi italiani accorsi per supportare i propri beniamini della MotoGP. Non poteva esserci giornata migliore per vedere sfrecciare i migliori talenti del Motomondiale sotto il caldo sole di Misano Adriatico, e anche la battaglia in pista non ha certo deluso le aspettative regalando molto pathos ed ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : analisi qualifiche. Yamaha contro Marquez - che incertezza per la gara! : Lo si era visto ieri nel corso delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP, e anche il sabato di Misano lo ha confermato: sulla pista intitolata a Marco Simoncelli si annuncia un duello tra Yamaha e Marc Marquez. La pole position, in primo luogo, porta la firma di Maverick Vinales con un ottimo 1:32.265, con Fabio Quartararo terzo a 306 millesimi, alle spalle di Pol Espargarò con una Red Bull KTM che ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Andrea Iannone non ce la fa ed è costretto al forfait per il dolore alla spalla : Si chiude nel peggiore dei modi il fine settimana di Andrea Iannone, costretto a rinunciare all’appuntamento con la seconda delle due gare stagionali disputate dal Motomondiale sul suolo italiano. L’abruzzese classe 1989 ha provato fino all’ultimo a proseguire il suo Gran Premio di San Marino 2019 ma si è dovuto arrendere alla decisione da parte dei medici di dichiararlo non idoneo in vista della gara di domani. Il centauro ...

MotoGP – Vinales carico - euforia Espargarò - sorride Quartararo : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Misano : Maverick Vinales strappa la pole position di Misano ad un fantastico Pol Espargarò, terzo Fabio Quartararo: le parole dei primi 3 piloti dopo le qualifiche del Gp di Misano Prima fila davvero particolare quella del Gp di Misano. Maverick Vinales ha confermato le buone sensazioni delle prove libere guadagnando la pole del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, precedendo uno straordinario ed inaspettato Pol Espargarò. Terzo posto per ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : strepitosa pole di Maverick Vinales - Dovizioso 6° - Rossi 7° dopo un duello con Marquez : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo ottimo momento di forma e centra una splendida pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Su una pista di Misano dominata dal sole e da temperature attorno ai 27 gradi per quanto riguarda l’atmosfera ed i 41 sull’asfalto, sono ancora le strategie a farla da padrone tra la curva della Quercia e del Carro. I piloti, come successo anche sabato scorso a Monza ...