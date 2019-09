MotoGp | nessuna sanzione per Marquez e Valentino Rossi dopo il contatto a Misano | la

Fonte : sportfair

(Di domenica 15 settembre 2019) La Direzione Gara,aver ascoltato i due piloti, ha deciso di non prendere alcun provvedimento per un motivo ben preciso Le qualifiche del Gran Premio dihanno regalato l’ennesimo screzio trae Marc, protagonisti di una situazione al limite sul finire della sessione. Alla staccata di curva 14 del circuito romagnolo, i due si sfioranouna manovra del pesarese, che manda lo spagnolo su tutte le furie. AFP/LaPresse Una vicenda finita poi sul tavolo della Direzione Gara, che ha deciso di convocare i due piloti e i proprio team manager per dirimere la questione.penalità per i due, ma per un motivo abbastanza preciso: i giri di entrambi infatti erano stati già cancellati, per via della regola che impone di non uscire con l’intera moto fuori dalla pista. Azzerati i tempi dunque, non si è creato nessun impedimento, elemento che ...

