MotoGp – Lorenzo spiazza tutti | lo spagnolo critica Marquez e difende Valentino Rossi

MotoGp – Jorge Lorenzo lascia la Honda? Marquez non ha dubbi : “se nel 2020 avrò un nuovo compagno? Dico che…” : Marc Marquez non ha dubbi sul futuro di Jorge Lorenzo: le parole dello spagnolo della Honda sul suo compagno di squadra La prima giornata in pista a Misano ha dato le prime indicazioni ai piloti, ma non tutti si basano sui primi risultati, fiduciosi e pronti a lavorare sodo per migliorare in vista delle qualifiche di domani. Una prima giornata positiva per Marquez nelle libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, ma a fine ...

MotoGp - Lorenzo in difficoltà a Misano : “sembro pazzo - ma so cosa rischio. Le parole di Puig? Sono state mal riportate” : Il pilota spagnolo ha parlato al termine della prima giornata di libere a Misano, soffermandosi nuovamente sulle parole di Puig Una prima giornata interlocutoria per Jorge Lorenzo a Misano, partita malissimo al mattino con il ventunesimo tempo e proseguita leggermente meglio nel pomeriggio, quando il gap dalla vetta si è abbassato di quasi un secondo. AFP/LaPresse Il dolore c’è eccome, ma inferiore rispetto a quello patito a ...

MotoGp – Jorge Lorenzo fra realtà e ottimismo : “non sono al 100% ma sto migliorando - al momento non posso dare il massimo” : Jorge Lorenzo chiude 17° le Fp2 del Gp di Misano: lo spagnolo migliora i suoi tempi ma si dice ben conscio di non poter dare il massimo Termina ancora in fondo alla classifica la sessione di Fp2 di Jorge Lorenzo. Il pilota maiorchino raccoglie il 17° tempo sulla pista di Misano ma riesce a trovarci un dato positivo: il distacco rispetto a Silverstone si è abbassato, ma le condizioni fisiche gli impediscono di dare il massimo. In ...

MotoGp – Jorge Lorenzo alza la voce : “l’infortunio si fa sentire - ma non ho intenzione di ritirarmi” : Jorge Lorenzo scaccia le voci su un suo possibile ritiro alla vigilia del weekend di Misano: il pilota spagnolo spiega di sentire ancora dolore ma di voler continuare la sua carriera in MotoGp Il 2019 di Jorge Lorenzo è stato un anno da dimenticare. Il pilota spagnolo ha passato più tempo in infermeria che in pista, a causa di una serie di infortuni che lo hanno tenuto a lungo fermo ai box. L’ultimo di essi, un importante problema ...

MotoGp - Lorenzo replica a Puig : “i problemi con la Honda? Il coraggio non c’entra - vi dico come stanno le cose” : Il pilota spagnolo ha parlato della sua situazione, smentendo Puig che aveva attribuito la mancanza di feeling con la Honda ad uno scarso coraggio dello spagnolo Il peggio è passato, Jorge Lorenzo è pronto per il Gran Premio di Misano, dove arriva con qualche dolore sì, ma in condizioni nettamente migliori rispetto a Silverstone. LaPresse/Simone Rosa Il tracciato romagnolo piace eccome al maiorchino, riuscito a vincere ben tre volte, di ...

MotoGp - Puig avverte Lorenzo : “ha un problema di coraggio - se avesse deciso di rompere il contratto…” : Il team manager della Honda è tornato a parlare della situazione di Jorge Lorenzo, soffermandosi anche sulle voci di addio emerse nelle scorse settimane Non è stata certamente fino a questo momento una stagione facile per Jorge Lorenzo, costretto a saltare numerosi Gran Premi per infortunio senza riuscire ad adattarsi mai alla Honda. Alessandro La Rocca /LaPresse Alberto Puig si attende un repentino cambio di marcia dal proprio pilota, ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di tornare in pista : “ogni giorno mi sento più forte” : Jorge Lorenzo fiducioso in vista della gara di Misano: le parole del maiorchino alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Si corre domenica il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo due settimane di stop i piloti della MotoGp tornano in sella alle loro moto per darsi battaglia davanti al pubblico italiano. Reduce da un brutto infortunio, tornato in pista a Silverstone, ma costretto ad alzare bandiera bianca ai ...

MotoGp – Jorge Lorenzo smentisce i rumors? L’indizio social sulla sua presenza al Gp di Misano [FOTO] : Jorge Lorenzo al Gp di San Marino: il maiorchino sarà in pista a Misano? La risposta sui social Da qualche giorno il mondo della MotoGp chiacchiera per un rumors lanciato dalla stampa tedesca riguardante Jorge Lorenzo. In Germania si vocifera che il maiorchino della Honda potrebbe saltare le gare di Misano e Aragon a causa della sua condizione fisica. Jorge Lorenzo ha terminato in anticipo i suoi test di Misano a causa di qualche dolore di ...

MotoGp - il direttore tecnico della Honda svela : “il futuro di Lorenzo? Ecco cosa accadrà a breve…” : Il direttore tecnico di HRC ha parlato del futuro di Lorenzo, ammettendo come la Honda rimarrà al fianco del maiorchino in questo duro periodo E’ una stagione alquanto negativa per Jorge Lorenzo che, tra infortuni e cattive prestazioni, è rimasto ai margini del Mondiale 2019 di MotoGp. Alessandro La Rocca /LaPresse La Honda però non sembra decisa a mollare il proprio pilota, continuando a lavorare per permettergli di tornare ai ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo - si mette male per il maiorchino : dalla Germania la clamorosa indiscrezione : Jorge Lorenzo costretto ad un nuovo doppio forfait? Il maiorchino potrebbe saltare i prossimi due Gp della stagione Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo: dopo essere tornato in gara nel weekend di Silverstone e aver raggiunto l’obiettivo di portare a termine il Gp della Gran Bretagna seppur con un risultato sicuramente non soddisfacente, il maiorchino della Honda ha alzato bandiera bianca ai test di Misano per troppo ...

MotoGp – Lorenzo chiude in anticipo i test di Misano : “seno molto dolore - quindi mi fermo qui” : Il pilota spagnolo ha ammesso di sentire ancora dolore alla schiena, preferendo dunque chiudere in anticipo i test di Misano Il recupero di Jorge Lorenzo dall’infortunio patito ad Assen prosegue, il maiorchino è tornato in pista a Silverstone nonostante il dolore fosse ancora intenso, causa l’infiammazione alla lesione acuita dai 20 giri della gara inglese. Alessandro La Rocca /LaPresse Nei test di Misano il pilota della Honda ...

MotoGp – Test Misano - troppo dolore per Jorge Lorenzo : il maiorchino alza bandiera bianca : Jorge Lorenzo si ferma ai Test di Misano: troppo dolore per il maiorchino della Honda dopo il Gp di Silverstone Problemi per Jorge Lorenzo: il pilota della Honda ha deciso di fermarsi nella prima giornata di Test di Misano. Il maiorchino ha alzato bandiera bianca per troppo dolore. Tornato in pista a Silverstone dopo un lungo periodo di stop a causa di un brutto infortunio, Lorenzo ha deciso di essere in pista anche in queste due ...

MotoGp – Zarco vicino alla Honda? Il team giapponese punta sul francese per il post-Lorenzo : Johann Zarco è sul mercato e cerca casa: dopo la decisione di dire addio alla KTM a fine stagione la Honda sembra interessata al pilota francese Johann Zarco non sta affrontando un momento facile nella sua carriera da pilota: il due volte campione del mondo di Moto2 ha deciso di salutare il suo team, la KTM, in anticipo, interrompendo la collaborazione al termine della stagione 2019. Il francese spera in un posto nella categoria regina, ma ...

MotoGp – Il ritorno di Jorge Lorenzo : “gara di sopravvivenza! Vi spiego come sta la schiena” : Jorge Lorenzo rientra dall’infortunio a Silverstone: il pilota spagnolo riesce a chiudere la gara nonostante il dolore alla schiena e analizza con lucidità la sua prova Dopo diverse settimane di stop, a causa di un brutto infortunio alle vertebre rimediato ad Assen, Jorge Lorenzo è tornato in pista a Silverstone nonostante la schiena gli dia ancora, sotto sforzo, qualche problema.Intervistato da Motorsport nel post gara, lo spagnolo ...