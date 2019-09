MotoGP | GP San Marino 2019 | Fabio Quartararo | perché il francese rappresenta l’unica

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez vs Fabio Quartararo - è nata ufficialmente la rivalità del prossimo decennio : Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 di MotoGP ha offerto al caloroso pubblico romagnolo un fine settimana ricchissimo di avvenimenti, conclusosi con l’emozionante duello tra Fabio Quartararo e Marc Marquez che ha consegnato la vittoria a quest’ultimo. Già dalle qualifiche del sabato si era capito che si sarebbe potuto assistere ad una corsa entusiasmante, con il grande passo delle Yamaha e l’ennesimo capitolo ...

MotoGP - Marc Marquez vince a San Marino davanti a Quartararo e Vinales. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez vince con un sorpasso all’ultimo giro il Gp di San Marino, tredicesimo appuntamento stagionale della Motogp. Il campione del mondo su Honda precede sul traguardo il francese Fabio Quartararo e il connazionale Maverick Vinales, quarto Valentino Rossi davanti a Franco Morbidelli e Andrea

Maverick Vinales MotoGP - GP San Marino 2019 : “Speravo di scappare - ma la moto mi ha fatto soffrire sin dal primo giro” : Maverick Vinales guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il terzo posto nel Gran Premio di San Marino 2019 della motoGP. Lo spagnolo, che partiva dalla pole position, confidava di poter lottare fino alla fine per la vittoria ma, suo malgrado, ha vissuto una gara con troppi alti e bassi. “Peccato per questo risultato perché ero reduce da un weekend positivo ed ero anche riuscito a partire bene – ammette lo yamahista ai microfoni di Sky ...

MotoGP Misano - Marquez doma Quartararo - terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Marc Marquez vince il gran premio di San Marino a Misano. Detta così sembra facile, ma il campione del mondo in carica ci mette tutta la gara a domare la Yamaha di quella “bega” (Valentino dixit) di Fabio Quartararo. Il campione del mondo gli rimane incollato dal primo al penultimo giro, poi lancia l’attacco e si esibisce in un sorpasso talmente ben riuscito da garantirgli 20 metri di allungo che conserverà fino alla fine. ...

MotoGP - Pagelle GP San Marino 2019 : Marc Marquez vince di forza - Quartararo eroico - Rossi si accontenta - male la Ducati : Inesorabile. Marc Marquez voleva vincere a Misano e ce l’ha messa tutta. Voleva rifarsi dopo le due beffe all’ultimo giro di Red Bull Ring e Silverstone e impartisce una “lezione” a Fabio Quartararo che le prova tutte per vincere per la prima volta in carriera. Le Yamaha ufficiali calano in gara, mentre le Ducati non si vedono mai. Cadute improvvide per Alex Rins e Cal Crutchlow. Il Gran Premio di San Marino 2019 della ...

MotoGP : Marquez vince il Gp San Marino : 14.55 Marc Marquez (Honda) si aggiudica il Gp di San Marino, dopo uno spettacolare duello con Fabio Quartararo (Yamaha). Vinales completa il podio.Ottimo quarto Rossi,penalizzato da una brutta partenza. Poi Morbidelli e Dovizioso. Vinales,partito in pole,viene sorpassato al 4° giro da Quartararo con Marquez in scia. Il francese spinge moltissimo, ma lo spagnolo lo incalza. Ultimo giro emozionante:passa Marquez,controsorpasso Quartararo, ma ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di un ultimo giro pazzesco supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per lo spagnolo Maverick Vinales, che precede tre italiani, con Valentino Rossi quarto, Franco Morbidelli quinto ed Andrea Dovizioso sesto. Ordine D’ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 1 M. Marquez 42:25.163 2 F. Quartararo +0.903 3 M. ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP : Per il pilota spagnolo della Honda è la settima vittoria nella tredici gare del Motomondiale corse finora

L’ordine di arrivo del Gran Premio di San Marino di MotoGP : Marc Marquez ha ottenuto la settima vittoria della stagione, dopo un duello con Quartararo durato tutta la corsa

