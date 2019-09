MotoGP | analisi GP San Marino 2019 | il cannibale Marquez non è ancora pronto a lasciare

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) Quando il GP di Sandistava per entrare nelle tornate finali, e si è capito che la serratissima battaglia tra il francese Fabio Quartararo e lo spagnolo Marcsi sarebbe probabilmente decisa all’ultima staccata, in molti non possono che aver pensato “ci risiamo”. Recentemente (sia in Austria che in Gran Bretagna) il sette volte campione del mondo spagnolo è stato sconfitto in maniera netta e decisa prima da Andrea Dovizioso e poi da Alex Rins, mostrando un lato parzialmente debole della sua apparentemente inattaccabile corazzata. Le dichiarazioni del post gara in stile “a me della vittoria interessava poco, io penso al Mondiale” avevano convinto davvero pochi ed avevano sottolineato forse inconsapevolmentedi più la sofferenza interiore di Marc, incapace di accettare anche con se stesso di poter perdere. I veri fuoriclasse, ...

