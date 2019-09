Migranti | altri sbarchi nella notte a Lampedusa

Ocean Viking - 82 Migranti sbarcati a Lampedusa. Altri arrivi nella notte : Gli 82 migranti a bordo della nave Ong Ocean Viking sono arrivati nella notte a Lampedusa, trasbordati in rada sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi verranno...

Missione Sophia prorogata per altri sei mesi - ma senza navi i Migranti continueranno a morire : L'operazione Sophia, che ha il compito principale di contrastare il traffico di migranti, è stata prorogata per altri sei mesi, ancora senza impiego di unità navali: la decisione è stata presa dagli ambasciatori dei 28 durante la riunione del Comitato politico e di sicurezza. Ma senza l'apporto di mezzi navali è impossibile salvare i migranti in mare.Continua a leggere

Migranti - Ocean Viking ne soccorre altri 34. Il Viminale rifiuta lo sbarco alla Alan Kurdi : La Ocean Viking ha soccorso nel mar Mediterraneo altre 34 persone: ora i Migranti a bordo sono 84. Intanto il Viminale ha negato l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane ai cinque a bordo della Alan Kurdi da ormai più di dieci giorni: anche dopo l'addio di Salvini all'Interno, quindi, i porti italiani rimangono 'chiusi'.Continua a leggere

Migranti - Ocean Viking ne salva altri 34 : 9.40 La Ocean Viking ha tratto in salvo altre 34 persone. Lo fa sapere Medici Senza Frontiere. L'imbarcazione,che due giorni fa aveva già salvato 50 persone, ne ha accolto queste ultime, che si trovavano a bordo di una barca a vela. La barca si trovava in difficoltà a causa del peggioramento delle condizioni climatiche in mare. Tra i 34 salvati ci sono anche una donna incinta e un bambino di un anno.

Migranti : altri tre naufraghi evacuati da Alan Kurdi - a bordo ne restano 5 : Palermo, 9 set. (AdnKronos) – altri tre naufraghi a bordo della Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi sanitari. restano a bordo solo in cinque dei 13 soccorsi in mare. Come spiega la ong Sea eye su Twitter: “Nella notte tre giovani ospiti sono stati evacuati. Malta sembra aspettare che le persone siano in condizioni critiche”. “restano in cinque, e capiscono questa situazione così poco quanto noi”, dice ...

Migranti - Erdogan avverte l’Ue : ‘Safe zone in Siria o apro le porte ai rifugiati verso l’Europa’. Ma la partita è economica : vuole altri fondi : I fondi accordatile per bloccare la rotta migratoria dal Medio Oriente stanno per esaurirsi e Ankara torna a bussare a Bruxelles. In un discorso ai dirigenti del suo Akp Recep Tayyip Erdogan avvertito l’Unione europea che se una “zona di sicurezza” non verrà creata presto nel nord della Siria, Ankara è pronta ad “aprire le porte” ai rifugiati Siriani, permettendo loro di andare in Europa. Il leader turco ha ribadito ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘bene evacuazione donne e bimbi e gli altri?’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Bene l’evacuazione di donne e bambini dalla Mare Jonio, ma tutte le persone che abbiamo a bordo hanno diritto a un porto di sbarco sicuro”. Così, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea commenta con l’Adnkronos la decisione del Viminale di fare scendere le donne e i bambini dalla Mare Jonio. “Attendiamo ancora una risposta a questa richiesta che abbiamo avanzato al ...

Migranti : altri due naufraghi evacuati da nave Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Altre due evacuazioni sanitarie dalla nave Open Arms. Dopo l'ispezione del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio due naufraghi sono stati fatti scendere dalla nave e portati con una motovedetta al molo Favarolo.

Migranti - altri nove naufraghi si gettano dalla Open Arms. Ong : “Situazione fuori controllo” : Diversi naufraghi, almeno nove, si sono buttati a mare dalla nave della ong Open Arms, bloccata davanti all’isola di Lampedusa da 19 giorni. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito intervenuti per recuperarli. Era già successo stamattina quando un migrante era stato salvato dalla Guardia costiera. A bordo, denunciano gli operatori della ong, la situazione è esplosiva. A monitorare la situazione c’è anche una ...