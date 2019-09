Mercato Juventus | Paratici cerca in Premier League | nuovo colpo a zero

CalcioMercato - caso alla Juventus più due cessioni già decise : sinergia Inter-Parma - emergenza Samp e cessione del Torino : Il Calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. IL caso MANDZUKIC, ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic non convocato per il match con la Fiorentina : il suo futuro è in Qatar : L’attaccante croato è finito ai margini del progetto bianconero, dunque potrebbe partire con destinazione Qatar nei prossimi giorni Mario Mandzukic è ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, il croato infatti non è stato convocato per il match che la Juventus giocherà domani contro la Fiorentina al Franchi, per l’anticipo della terza giornata di Serie A. Fabio Ferrari/LaPresse Di comune accordo le parti hanno preso ...

CalcioMercato Juventus : Perin e Pjaca dovrebbero essere ceduti a gennaio : L'esigenza principale della Juventus nelle prossime finestre di mercato sarà indubbiamente quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Dunque, già a gennaio potrebbero esserci diverse cessioni, soprattutto perché il direttore sportivo Paratici non è riuscito a piazzare altrove gli elementi in esubero durante il Calciomercato estivo. In diverse occasioni si era parlato di probabili addii per i vari Rugani, Matuidi, Khedira, ...

CalcioMercato Juventus - colpo Paratici : ecco il nuovo “parametro zero” : Calciomercato Juventus- Mercato appena andato in archivio con Paratici pronto a concentrarsi già in vista della prossima sessione di mercato invernale. Tante le problematiche da risolvere, soprattutto per ciò che riguarda il mercato in uscita. 4 i possibili addii certi, con Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca vicini ad un addio praticamente scontato. Da valutare […] More

Mercato Juventus - ora c’è la conferma : doppio addio certo a gennaio! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “CalcioMercato.it“, la Juventus avrebbe già deciso di dire addio a Perin e Pjaca nella prossima finestra di Mercato invernale. L’ex portiere del Genoa potrebbe accasarsi al Benfica, trasferimento salto in estate a causa delle condizioni fisiche non ottimali del portiere bianconero. Detto questo, Paratici potrebbe incassare circa 12 milioni […] More

CalcioMercato Juventus - nel mirino Pogba per gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, uno dei giocatori più corteggiati dalla dirigenza bianconera nell'ultima sessione estiva. Il centrocampista francese alla fine è rimasto al Manchester United, nonostante su di lui ci fosse anche il Real Madrid, club che era disposto a mettere sul piatto cifre molto alte per assicurarsi le sue ...

CalcioMercato Juventus - possibile addio di Dybala a gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più discussi in questo inizio di stagione. L'attaccante argentino, infatti, è stato molto vicino all'addio alla Juventus. Il club bianconero lo avrebbe offerto al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, ma il sudamericano si è opposto con tutte le sue forze al ...

Juventus - Perin sarebbe sempre sul Mercato : possibile cessione a gennaio al Benfica : La Juventus è pronta a disputare la terza giornata di Serie A, prevista per sabato 14 settembre alle ore 15:00 contro la Fiorentina. A tenere banco, anche in questi giorni, sarebbe ancora il calciomercato: nonostante la fine della sessione estiva di trattative, Fabio Paratici lavora già per gennaio nel tentativo di trovare di piazzare sul mercato ad alcuni esuberi. A rischio cessione ci sono diversi giocatori: si va da Emre Can a Mandzukic, ...

Mercato Juventus - cambia il futuro di Perin : arriva la decisione di Paratici : Mercato Juventus- Sessione di Mercato estiva appena terminata e Juventus pronta a catapultarsi già al prossimo Mercato di gennaio. Paratici dovrà valutare ancora alcune situazioni, specialmente ciò che riguarda il Mercato in uscita. Resta da capire e decifrare il futuro di Perin. Il portiere bianconero potrebbe lasciare la Juventus già nei prossimi mesi. Il Benfica […] More

Juventus : fra i segreti del successo economico - CR7 ed espansione Mercato asiatico : Dopo Calciopoli, si è risollevata a livello economico in pochi anni, grazie alla sapiente gestione del suo presidente e grazie ad uno staff dirigenziale che ha saputo valorizzare anche il brand non solo a livello sportivo ma anche a livello commerciale: parliamo ovviamente della Juventus del presidente Andrea Agnelli, che ha preso in mano la società bianconera nel 2010 e da 9 anni ha contribuito ai numerosi trofei raggiunti dalla Juventus. ...

Mercato Juventus - svolta Dybala a gennaio : arriva il nuovo indizio : Mercato Juventus- Archiviata la sessione di Mercato estiva, la Juventus sembrerebbe esser già a lavoro in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Paratici dovrà valutare attentamente le possibili strategie per potenziare la rosa in ottica rush finale di Champions League. Il primo obiettivo sarà rappresentato da Rakitic. Il centrocampista croato piace particolarmente a Sarri, […] More

CalcioMercato Juventus - il grande acquisto della prossima stagione potrebbe essere Zaniolo : La pausa per le nazionale ha spostato l'attenzione dei media sportivi sul mercato, nonostante il Calciomercato estivo si sia ufficialmente chiuso il 2 settembre. Si parla molto dei possibili futuri ingaggi a parametro zero e di come società di vertice come Juventus ed Inter stiano lavorando per investire su opportunità di mercato: su tutti De Gea, Aldeirweild ed Eriksen, in scadenza nel giugno 2020. Il direttore sportivo bianconero Fabio ...

Mercato Juventus - alla ricerca del vice Alex Sandro : 3 nomi top nel mirino : Mercato Juventus – La cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma, in cambio di Luca Pellegrini (passato al Cagliari in prestito secco), ha aperto un buco sulla fascia sinistra della Juventus. Il reparto può contare sul solo Alex Sandro come mancino puro, mentre in quella posizione potrebbero giocare sia Danilo che De Sciglio da adattati per far rifiatare il brasiliano. Dunque, le soluzioni per Maurizio Sarri non mancano, ma a gennaio la ...

CalcioMercato Juventus - addio Emre Can : la nuova mezz’ala arriva dalla Liga! : Calciomercato Juventus- Mercato bianconero appena concluso, ma la sensazione è che Paratici sia già a lavoro per completare la Juventus in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni e come confermato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi nuovamente alla carica per Rakitic. addio ormai scontato a Emre Can, il […] More