Mattino | slitta la firma della convenzione del San Paolo

Il Mattino : Llorente slitta di qualche giorno. Per lui non c’è il termine del 2 settembre : L’accordo tra Fernando Llorente e il Napoli è raggiunto già da qualche giorno: biennale a 2,5 milioni a stagione. Il Mattino scrive che sono previsti nuovi contatti tra Giuntoli e il fratello-agente dello spagnolo, Jesus, ma che comunque non c’è fretta di chiudere l’affare. Llorente, infatti, è svincolato e per lui non esiste il termine del 2 settembre per chiudere il contratto. Il Napoli è già certo del suo ok al trasferimento ...