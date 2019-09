Marquez conquista Misano Valentino Rossi ai piedi del podio

Moto2 – Silverstone regno dei Marquez : Alex conquista la pole del Gp della Gran Bretagna : Alex Marquez in pole position al Gp della Gran Bretagna: splendido primo posto in qualifica a Silverstone per il giovane spagnolo Splendida pole position per Alex Marquez oggi a Silverstone: festa Grande in Gran Bretagna per la famiglia Marquez, dopo Marc, anche il fratello minore si prende la prima casella della griglia di partenza. Il giovane spagnolo si è lasciato alle spalle i connazionali Jorge Navarro e Augusto Fernandez. E’ ...