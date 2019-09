Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP

Ordine d’arrivo MotoGP - GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di un ultimo giro pazzesco supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per lo spagnolo Maverick Vinales, che precede tre italiani, con Valentino Rossi quarto, Franco Morbidelli quinto ed Andrea Dovizioso sesto. Ordine D’ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 1 M. Marquez 42:25.163 2 F. Quartararo +0.903 3 M. ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Misano 2019 : giro lento già prima delle scaramucce con Marc Marquez? : Terrà banco a lungo il duello visto ieri nel corso delle qualifiche ufficiali del GP di Sa Marino di Misano, valido per il Mondiale della MotoGP: ripetute scaramucce nel giro lanciato tra Valentino Rossi e Marc Marquez e polemiche a non finire. E se il giro di Rossi fosse stato lento prima degli incroci con lo spagnolo? IL giro DI Valentino Rossi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Marc Marquez MotoGP - GP San Marino 2019 : “Non capisco il gesto di Rossi - mi torna in mente la Malesia 2015…” : Dalle ore 14.50 di ieri tutto il Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP è passato in secondo piano. La pole di Maverick Vinales, l’ottimo secondo posto di Pol Espargarò, la conferma di Fabio Quartararo. Tutto è andato nel dimenticatoio rispetto al rischio di contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Si è già detto e scritto moltissimo a riguardo, ma lo spagnolo ai giornali di casa ha voluto rincarare la dose. Com’è ben noto i ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Valentino Rossi e Marc Marquez - scintille senza fine. L’ultimo capitolo di una infinita saga di polemiche : Valentino Rossi e Marc Marquez, il duello senza fine tra le due icone della MotoGP. L’ultimo capitolo è andato in scena oggi durante le qualifiche del GP di San Marino 2019, gli ultimi due minuti del time-attack sono stati davvero di fuoco e si sono conclusi con le scintille tra due avversari che ancora una volta hanno dato vita a un episodio molto discutibile che farà tanto parlare da qui fino alla gara in programma domani pomeriggio. I ...

MotoGP - Valentino Rossi e Marc Marquez verranno ascoltati dai commissari alle 16.45! Scoppia la polemica - incidente sfiorato in qualifica! : Valentino Rossi e Marc Marquez hanno sfiorato un clamoroso incidente durante le qualifiche del GP di San Marino 2019, nel corso dell’ultimo giro i due centauri sono andati vicinissimo a un pericoloso contatto e si è generata una scaramuccia che rinnova la grande rivalità tra i due avversari. Lo spagnolo aveva battezzato la ruota del fuoriclasse di Tavullia in modo da avere una buona scia per andare a caccia della pole position, a un certo ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez sfida le Yamaha per la pole position di Misano : Mai come in questa occasione Marc Marquez potrebbe essere definito come “accerchiato”. Il campione del mondo della MotoGP, infatti, si presenta al sabato del Gran Premio di San Marino 2019 in mezzo a ben quattro Yamaha. Una situazione che non si verifica spesso, sia perchè lo spagnolo spesso è in fuga solitaria, sia perchè la scuderia di Iwata raramente ha concluso un venerdì migliore di quello visto ieri sul circuito intitolato a ...

Marc Marquez MotoGP - GP San Marino 2019 : “Non ho pensato al giro veloce - ma sono soddisfatto. Occhio alle Yamaha” : Come suo solito Marc Marquez ha interpretato il suo venerdì di gara pensando solamente alle gomme. Il giro veloce lo ha lasciato ai rivali ma, nonostante tutto, ha saputo issarsi in terza posizione al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica ha concluso la sua giornata in 1:33.171 a 396 millesimi dal miglior tempo di Maverick Vinales e 339 da Fabio ...

MotoGP - Marc Marquez GP Misano 2019 : “Amo questa pista - è difficile mantenere costanza per tutta la gara” : Sono passati solo due weekend senza Motociclismo ma per Marc Marquez l’appuntamento del GP di Misano 2019 è certamente da circoletto rosso. Per il cannibale iberico infatti l’astinenza da successo comincia a farsi sentire, oltre un mese ormai è trascorso dalla vittoria di Brno che è stata seguita dalle due volate consecutive perse prima con Andrea Dovizioso in Austria e poi con Alex Rins in Gran Bretagna. Nonostante l’ottavo ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez e la fame di vittoria. L’iberico cova rivincita dopo gli ultimi duelli persi : Il Mondiale 2019 di MotoGP è ormai sempre più nelle mani di Marc Marquez a sette tappe dalla fine di una stagione dominata in lungo e in largo grazie ad una costanza di rendimento mostruosa. Il nativo di Cervera, dopo due annate in cui ha dovuto fronteggiare una Ducati molto pericolosa, ha ampliato il gap con gli avversari anche grazie ai progressi motoristici della Honda che gli hanno permesso di lottare per la vittoria in ogni singola gara ...

MotoGp – Marquez con la testa sulle spalle - Marc svela il suo segreto : “ho imparato dai miei errori” : Marc Marquez sempre più maturo: lo spagnolo della Honda ha imparato dai suoi errori Bisogna attendere ancora una settima prima di vedere i campioni della MotoGp nuovamente in pista. Dopo il Gp di Silverstone, vinto da Rins, i piloti sono tornati in pista a Misano per un importante test e si sfideranno proprio sul circuito di San Marino e della Riviera di Rimini la prossima settimana. AFP/LaPresse In attesa di tornare in pista e andare a ...

MotoGP - Marc Marquez lancia la sfida a Lewis Hamiton : “Confronto prima in F1 e poi in moto” : Marc Marquez lancia il guanto di sfida a Lewis Hamilton dalle colonne di Marca: al noto sito iberico infatti, il pilota della MotoGP ha proposto un insolito duello, ovvero una sorta di doppio confronto, prima in Formula 1, poi sulle due ruote, per decretare chi sia il più forte tra i due campioni. Così lo spagnolo: “Sarebbe interessante un faccia a faccia, prima con un’auto di Formula 1 e poi con una moto. So che Hamilton è bravo in ...

MotoGp – Marquez beffato al fotofinish a Silverstone - Puig non ha dubbi : “ecco cosa è successo a Marc” : Alberto Puig analizza la gara di domenica a Silverstone: le parole del team manager Honda dopo la sconfitta di Marquez al fotofinish La gara di MotoGp di domenica ha regalato ancora una volta uno spettacolo incredibile. Dopo la sconfitta all’ultima curva in Austria per mano di Dovizioso, Marquez è stato beffato ancora una volta all’ultimo, proprio al fotofinish, a Silverstone, questa volta da Alex Rins, che si è dunque ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Ho portato Rins alla vittoria - ma è arrivato un’altro risultato importante” : E’ un Marc Marquez leggermente tirato in volto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo aver dovuto subire nuovamente l’onta di un sorpasso all’ultima curva nel GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP; il catalano ha provato a mostrare serenità dichiarando di essere soddisfatto in chiave Mondiale ma lascia trasparire un giustificato pizzico di fastidio quando gli viene chiesto se per lui sia stato peggio questo ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Marc Marquez e le sconfitte all’ultima curva - un problema psicologico? Dovizioso e Rins insegnano : Marc Marquez ha perso il secondo corpo a corpo consecutivo, subendo il sorpasso decisivo all’ultima curva, mentre sembrava lanciatissimo verso la vittoria. Due settimane fa Andrea Dovizioso si inventò una magia entrando di prepotenza nel finale del GP d’Austria 2019, oggi Alex Rins si è imposto grazie a una micidiale accelerazione e ha trionfato per appena 13 millesimi. Il Cabronçito è indubbiamente il miglior centauro in ...