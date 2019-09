Luca Toccalini è il nuovo segretario della Lega Giovani Dal Papeete alle idee politiche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) In comune con Matteo Salvini ha più cose. La prima, e visti gli ultimi mesi più importante, è la passione per ilBeach. Dal locale di Milano Marittima ama fotografarsi anche lui, seppur più sobriamente indossando una camicia. La seconda è la voce: quando parlaha la stessa cadenza che sa di Lombardia del suo leader di partito. Il(l’ufficializzazione è prevista sulla sacra terra di Pontida) muove la testa involontariamente al suo stesso modo, cura la barba come lui, imposta la voce profonda ponendo l’accento sulle parole che gli stanno più a cuore: “Io mi metto nei panni dei cittadini italiani”, e così via. 29 anni, cresciuto nella ricchissima Basiglioporte di Milano,è diventato leghista ancora prima di avere la patente. Inizia a militare nella sezionele del partito sin dal 2008. Poi, quando va a ...

