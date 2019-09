Lo zucchero assunto prima dello sport aumenta le prestazioni? La realtà è ben diversa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) Sono molti gliivi che ritengono utile consumaredell’allenamento. Alla fine della giornata lavorativa, pocodi lanciarsi nell’attivitàiva capita spesso di effettuare scelte come una bibita energetica, una merendina prelevata dal distributore automatico o un panino farcito con abbondanti miele o marmellata, ma non solo. “Vedo spesso persone che mangiano gallette di riso spalmate con il miele, alimenti ad alto indice glicemico e non sazianti”, dichiara la dottoressa Laura Gogioso, biologa nutrizionista di Modena, autrice con Elisa Cardinali di La dieta vegetariana e vegana per chi fa(Terra Nuova 2017). L’idea è di ottenere un aumento veloce dell’energia e di mantenere elevato il rendimento nel corso della prestazione. Ma laè ben. “Mangiando zuccheri ad alto indice glicemicodell’allenamento si ha inizialmente un buon livello ...

