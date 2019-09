Live Paganese-Virtus Francavilla Serie C | Erra punta al bis | Trocini cerca la prima gioia

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) Ladi misterospita lanel match valido per la quarta giornata di campionato: gli azzurrostellati sono reduci dal pareggio beffa di Lentini, in cui la formazione campana non riuscì a conquistare l'intera posta in palio, a causa di un penalty concesso alla Sicula Leonzio nei minuti finali. All'Angelino Nobile terminò con il risultato di 2-2. In classifica laoccupa la posizione di metà classifica, con 4 punti totalizzati in tre gare, frutto di un successo, allatra le mura amiche contro il Monopoli, di un pareggio e di una sconfitta, nel match d'esordio contro la Viterbese Castrense....

Cefalunews : DIRETTA STREAMING - Teramo vs Cavesese - LIVE - #calcionewsweb - EmmSorrentino : Rivivi le emozioni di #SiculaLeonzioPaganese - EmmSorrentino : In diretta live il match #SiculaLeonzioPaganese, sfida valida per la terza giornata del campionato di #SerieC giron… -