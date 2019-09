LIVE MotoGP | GP San Marino 2019 in DIRETTA | warm-up | tra tante Yamaha emerge Marquez

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32sale in prima posizione in 1:33.643 con 112 millesimi su “Morbido”. Lo spagnolo segna altri parziali record. 9.31 Ancora Morbidelli! 1:33.755, allunga a 61 millesimi su Quartararo. Terzo Pol Espargarò a 165 9.30 Siamo a metà sessione. Comanda Morbidellli con 165 millesimi su, 186 su Quartararo, 279 su Vinales e 291 su Rossi. Poi Espargarò, Dovizioso e Mir. 9.29 Quartararo vola al secondo posto a 46 millesimi da Morbidelli, Rossi quarto a 291. Tempo cancellato per il francese! 9.28 Rossi prosegue migliorando il suo T1 e T2, mentre eccosecondo a 165 millesimi. 9.27 Morbidelli fa segnare tre parziali record e chiude in 1:33.755, quindi Dovizioso a 363 millesimi, Rossi si mette terzo a 300 con Quartararo a 186 9.26 Di nuovo Morbidelli al comando in 1:33.870 poi Rossi con soft e media a 449 ...

