LIVE MotoGP | GP San Marino 2019 in DIRETTA | warm-up | le Yamaha cercano conferme

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.21 Subito tutti i piloti sul tracciato, vedremo quali gomme saranno scelte 9.20 SEMAFORO VERDE! SCATTA IL-UP DELLA9.18 Marc Marquez appare l’unico in grado di opporsi alle. Il campione del mondo, come sempre, è pronto a vincere 9.16 Serve una scossa, invece, in casa Ducati. La GP19 sembra lontana parente di quella che dominò un anno fa e il sesto posto in griglia di Dovizioso non è quello che si aspettavano a Borgo Panigale. 9.14 Chi sembra non avere problemi è Maverick Vinales. La sualo sta assecondando, e la pole di ieri lo conferma. Vedremo anche come risponderanno le moto del team Petronas con uno scatenato Quartararo. 9.12 Lacercain questo-up. La M1 sa compiere passi indietro dolorosi, per cui i 4 piloti saranno attentissimi ad ogni dettaglio. 9.10 10 minuti al via della ...

