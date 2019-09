LIVE Italia-Romania 3-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri si prendono la solita pausa ma conquistano il terzo successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 15.49: Grazie per averci seguito, appuntamento a martedì alle 19.30 e buon proseguimento di domenica 15.48: Meglio in battuta e a muro ma solito black out per gli azzurri che permettono alla Romania di vincere il suo primo set in una fase fionale dell’Europeo dopo 24 anni. Arriva il terzo successo per gli azzurri che da martedì faranno sul serio contro Bulgaria e ...

0-1 Il manoi out di Matei, appena entrato nel ruolo di opposto, da seconda linea 25-14 Abcora un ace di Giannelli e l'Italia è avanti 2-0. Romania in grande difficoltà 24-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiii 23-14 Murooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiii a chiudere l'azione più bella dell'incontro!!! Gli azzurri ci sono! 22-14 In rete la battuta di Nelli 22-13 ...

22-14 In rete la battuta di Nelli 22-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-13 Aceeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Poker!!! 20-13 Difesa di Nelli e attacco vincente di Juantorena da zona 4 19-13 La pipe di Lanza!!! 18-13 In rete il servizio di Lanza 18-12 Vincente la diagonale di Juantorena da zona 4 17-12 Primo tempo di Piano 16-12 Out il servizio di ...

L'Italia che aveva faticato al servizio piazza la bellezza di sette ace nel primo set, tre Zaytsev, tre Nelli e uno Anzani contro la Romania e si aggiudica sul velluto il primo parziale 25-15 Aceeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! L'Italia vince il primo set 24-15 Aceeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23-15 Mano out sulle mani alte del muro di Juantorena da zona ...

17-12 Zaytsev vincente con una diagonalòe potentissima da seconda linea 16-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeeeeeeev 15-12 Mano out di Lanza da zona 4 14-12 primo tempo di Spinu 14-11 La pipe di Juantorena!!! 13-11 Aceeeeeeeeeeee Anzaniiiiiiiii 12-11 Mano out di Lanza da zona 4 11-11 Out la battuta di Juantorena 11-10 In rete la battuta di Lica 10-10 La free ball di Spinu 10-9 Vincente ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, a Meda si assegnano dieci tricolori e si conclude la kermesse più importante entro i nostri confini. Pomeriggio intensissimo, l'ultima gara prima dei Mondiali fornirà indicazioni importanti in vista della rassegna iridata e gli atleti saranno motivati a dare il ...

Presentazione Italia-Romania – Programma Italia-Romania – La presentazione delle partite di oggi – La Romania ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Romania, terzo match valido per gli Europei 2019 di volley maschile in programma a Montpellier in Francia. Dopo le prime due vittorie, le prestazioni in chiaroscuro con Portogallo (molto bene, vista anche ...

Oggi (15 settembre) alle ore 14.00 l'Italia giocherà la terza partita di questi Europei 2019 di volley sfidando la Romania. Gli azzurri al momento sono a punteggio pieno anche se la prestazione messa in campo contro la Grecia non ha convinto. Sulla carta di tratta di una partita che non dovrebbe avere storia. La squadra di Gianlorenzo Blengini dovrà sfruttare la gara di oggi per mettere a punto ancora meglio i meccanismi, in particolare in ...

2 ball e 2 strike. 2 ball e 1 strike. Italia-Israele 7-6! Controsorpasso! Ora tocca a Vaglio. ANCORA LUIIIIIIIIIIIIIIII!!! COME IERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L'UOMO DELLA PROVVIDENZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ALBERTOOOOOOOOOOOOOOOOOO MINEOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! FUORICAMPO DA DUE PUNTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! SORPASSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Base ball concessa da Wagner a ...

Maggi gira a vuoto, secondo strike. Conto pieno. 3 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Singolo di Celli. Drew Maggi in battuta. 2 foul consecutivi per Celli. Foul e secondo strike subito da Celli. Wagner inizia con uno strike su Celli. A sorpresa Israele sostituisce Bleich con Wagner sul monte di lancio. Celli in battuta. Kelly sfiora il fuoricampo, per fortuna Poma lo elimina con una presa al ...

5-1 ACE DI NWAKALOR, SI VOLAAA! 4-1 MURONEEEEE ITALIAAAA, ANDIAMO RAGAZZE!!!! 3-1 Si insacca la palla di Bolzonetti, voliamo a +2, time-out per gli USA. 2-1 Erroraccio di Mruzik, passiamo in vantaggio! 1-1 Primo tempo vincente di Nwakalor! 0-1 Mani-out di Mruzik. 25-22 MURATA LONDOT, SI VA AL tie-break!!!!! 24-22 SET-POINT ITALIA! 23-22 MANI-OUT DI OMORUYI, L'ITALIA PASSA IN ...

0 ball, 2 strike. Bleich letale. Foul di Colabello. Ora gli azzurri dovranno cercare di decifrare i lanci del temibile Bleich, pitcher di Triplo A che nel 2018 ha debuttato anche in MLB. Strike-out. Buon ingresso in partita di Crepaldi. Italia-Israele 4-5 dopo il 5° inning. 1 ball, 2 strike. Strike-out importante per Valencia, secondo eliminato. Rickles in battuta. 2 ball e 2 strike. 1 ball e ...

2 strike per Celli. Ora gli azzurri dovranno fare i conti con il temibile Bleich, giocatore di Triplo A con un passato in MLB. E' diventata una partita difficilissima. Celli in battuta. Strike-out. Termina qui un infinito quarto inning, nel quale la partita si è ribaltata. Italia-Israele 4-5. Nulla di compromesso, ma l'inerzia della partita è girata. 2 ball e 2 strike. Kelly in ...

3-3 Mani-out di Bolzonetti. 2-3 Primo break del set per le ragazze a stelle e strisce. 2-1 Pipe vincente di Omoruyi! 1-0 Inizia il quarto set, primo punto per l'Italia. 18-25 L'Italia sta avendo troppi passaggi a vuoto, sta giocando bene a tratti, ma stasera sta mancando la continuità. 18-22 Gli USA si sbloccano con una fast stratosferica. 18-21 DOPPIO ACE DI BOLZONETTI, SI ...