Liam Gallagher | «Noel | smettila di rosicare»

A volte la fortuna aiuta l'intervistatrice intimidita. Qual è la canzone dell'ep che le è piaciuta di più?, chiede Noel Gallagher seduto dall'altra parte del tavolo. A Dream Is All I Need to Get by, si tenta di rispondere. Sollievo, la risposta è giusta: «È una delle canzoni più belle che abbia mai scritto! Con una melodia così ipnotica», si accende lui.

Liam Gallagher diventa attore per «Peaky Blinders»? : In attesa dell’uscita del suo secondo album solista, Liam Gallagher lancia un sassolino esplosivo nel lago della rete, che potrebbe portarlo a diventare attore, nella serie Peaky Blinders, per la precisione. Come spesso succede nel caso della rockstar, mina vagante già dai tempi degli Oasis, è stato lo stesso Liam a dare l’annuncio ufficiale su Twitter. L’annuncio, però, riguarda le sue intenzioni, non il suo ...

Liam Gallagher vuole entrare nella serie tv Peaky Blinders - : Niccolò Sandroni Liam Gallagher annuncia il suo possibile ingresso nella serie tv Peaky Blinders e riguardo al suo accento di Birmingham tranquillizza i fan: “è biblico” Liam Gallagher, la controversa rockstar inglese, nonché fondatore insieme al fratello Noel della band Oasis, potrebbe entrare a far parte del cast della serie tv Peaky Blinders. A rivelarlo è lo stesso Liam Gallagher con un post su Twitter in cui dice di essere ...

Noel Gallagher insulta i fan più giovani perché si vestono come l’odiato fratello Liam : Il cantante non fa mistero di disprezzare i fan più giovani che in concerto gli chiedono di cantare le hit degli "Oasis", fischiano la sua nuova musica e si vestono come dei cloni dell'odiato fratello Liam. Noel Gallagher ha definito i suoi fan più giovani dei "f*****i idioti" perché non solo nei concerti gli chiedono a gran voce di cantare le hit degli Oasis ma perché si vestono come fossero tanti cloni dell’odiato fratello Liam. La band non ...

Matrimonio in vista per Liam Gallagher? Il terzo sì ad inizio del 2020 : C'è un terzo Matrimonio in vista per Liam Gallagher che pare essere organizzato per il prossimo anno, dopo una proposta avvenuta fra le spiagge della Costiera amalfitana. Secondo quanto è stato riportato dal The Sun, ci sarebbe un Matrimonio in vista per Liam Gallagher. L’ex leader degli Oasis sarebbe pronto a sposarsi per la terza e la cerimonia sarebbe stata già programmata per il prossimo anno. Sarà vero? Secondo il tabloid ...

Liam Gallagher sposa Debby Gwyter - terzo matrimonio per il fratello cattivo degli Oasis : Secondo indiscrezioni riferite dal Mirror l'ex frontman degli Oasis potrebbe essere prossimo a un autunno ricco di impegni, non solo musicali... per il frontman degli Oasis potrebbero esserci in vista le terze nozze: secondo voci - da prendere assolutamente con le pinze - riferite dal tabloid britannico Mirror, il cantante di Manchester classe 1972 avrebbe rivolto la fatidica proposta alla sua attuale compagna, Debbie Gwyther la sua ex ...

Adidas e Liam Gallagher - ecco le sneaker nate dalla loro collaborazione : Un total-white sulle tinte del crema, un classico modello Spezial e un'immagine stampata sulla linguetta che non lascia dubbi. Liam Gallagher e Adidas Originals presentano al mondo le Padiham Lg Spzl, le speciali sneaker nate dalla collaborazione del marchio sportivo con il celebre cantautore britannico. Che sì, a partire dal 30 agosto saranno disponibili online e nei principali negozi Adidas, per anticipare di qualche settimana ...

One Of Us è il nuovo singolo di Liam Gallagher - una richiesta accorata al fratello Noel? (Audio - testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Liam Gallagher è One Of Us. Il brano è il nuovo estratto Why Me? Why not, il disco in uscita il 20 settembre che suggella la seconda prova in studio dell'ex Oasis come solista, dopo la parentesi con i Beady Eye. La voce di Liam apre la canzone, accompagnata da quattro colpi di rullante che poi liberano il beat, aprendosi nell'atmosfera brit-pop che è scolpita nel DNA del cantautore, grazie al timbro ...

"Volevo bene a mia madre - poi è arrivato Liam" - Noel Gallagher a ruota libera - : Carlo Lanna Ci sono ancora molte incomprensioni fra Noel Gallagher e suo fratelli Liam e, l'ex leader degli Oasis, si confessa in una lunga intervista che ha rilasciato di recente Non c’è pace per Liam e Noel Gallegher, i due fratelli musicisti che negli anni ’90 hanno fondato la band degli Oasis. Amici, poi nemici, e ancora una volta nemici. Un rapporto conflittuale quello che fra Noel e suo fratello Liam che mette in serio pericolo ...

La relazione fra Noel Gallagher e suo fratello Liam è attraversata dal veleno, da un risentimento che si combatte a mezzo stampa a intervalli regolari, aggiungendo tasselli a una faida che dura ...

Noel Gallagher : "Ho voluto bene a mia madre finché non ha partorito Liam" : In un’intervista in esclusiva al Guardian, Noel Gallagher, ha parlato del rapporto complicato con il fratello Liam, ex frontman degli Oasis. Nell’intervista, rilasciata per pubblicizzare This Is the Place, il nuovo EP uscito oggi in Gran Bretagna, il cantante di Manchester riserva delle parole poco carine al fratello. “Quando fai un’intervista, parli con uno sconosciuto e lui ti chiede di parlare di tua ...

Liam Gallagher cambia il testo di Shockwave per dedicarla a Noel e Bono Vox : Liam Gallagher cambia il testo di Shockwave per una dedica molto speciale. L’artista britannico, prossimo al rilascio del suo nuovo album, ha infatti riscritto alcune parole di uno dei suoi recenti singoli per scoccare strali infuocati nella direzione di suo fratello Noel e di Bono Vox degli U2. L’occasione si è presentata durante l’esibizione del concerto che Gallagher ha tenuto al Festival di Carcassonne, il 28 luglio, ...