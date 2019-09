Legge gli sms della moglie e le rompe il naso

Legge gli sms della moglie e la aggredisce - rompendole il naso : arrestato 49enne : L'uomo, furioso dopo aver letto alcuni messaggi, ha raggiunto la moglie nella stanza dove la donna dormiva con i figli e l'ha aggredita, fratturandole il naso. Non si tratta del primo episodio di violenza Federico Garau ? Luoghi: Pesaro

Eutanasia e libertà di scelta - tutti gli ostacoli : "I malati gravissimi vogliono una Legge" : A breve la Corte Costituzionale giudicherà nel merito sulla questione sollevata dal caso di Dj Fabo. Cappato: “Abbiamo...

Mattarella : in Italia si Legge troppo poco - dobbiamo migliorare : Mattarella: in Italia si legge troppo poco, dobbiamo migliorare.I libri, i classici, i romanzi, i manuali per la scuola sono stati vettori di sviluppo

Slitta il taglio dei parlamentari - arriva il no Prodi-Veltroni alla proporzionale. E freno a mano su Legge elettorale : La nascita del governo Conte 2 rallenta il cammino ormai segnato del taglio del numero dei parlamentari: il passaggio mancante, l'ultima lettura alla Camera, prima della crisi aperta da Matteo Salvini era stato fissato per il 9 settembre mentre oggi, all'indomani della fiducia al nuovo esecutivo, sparisce dai radar del calendario dell'aula di settembre. La prima conferenza dei capigruppo di Montecitorio dell'era del Conte 2 produce un programma ...

Uber - gli autisti sono dipendenti : la California vara una Legge sulla gig economy : Buone notizie per quasi un milione di lavoratori assunti con contratti a ore dalle numerose aziende della gig economy in California. Nella serata di martedì 10 settembre i senatori dello Stato hanno approvato una proposta di legge che impone alle aziende come Uber, Lyft, DoorDash o a società di food delivery, per esempio, di estendere anche ai lavoratori a contratto le tutele e lo status di impiegati e dipendenti a tutti gli effetti. La ...

L’appello di TicketOne dopo la Legge sul biglietto nominale : “Inutile - i siti vanno chiusi” : A due mesi dalla sua approvazione, arriva l'appello di TicketOne dopo la legge sul biglietto nominale. La principale piattaforma di vendita torna all'attacco con AgCom per rivedere i termini della manovra che ha comportato una rivoluzione nella vendita dei biglietti. Nella giornata del 10 settembre, Eventim ha diramato una nota nella quale spiega i motivi per i quali sarebbe auspicabile la chiusura dei siti fraudolenti di mercato secondario, ...

Portatile Leggero e non pesante : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori portatili leggeri e non pesanti. Infatti un notebook può essere usato anche in mobilità, caratteristica principale per moltissimi utenti, che sempre più scelgono computer portatili. La leggi di più...

Governo - ok a Legge sulla rappresentanza sindacale per fissare salario minimo. E taglio del cuneo “tutto a vantaggio dei lavoratori” : Il salario minimo sarà fissato prevedendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come previsto dall‘articolo 39 della Costituzione, finora inattuato. Una scelta che richiederà, come primo passo, l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale. In parallelo occorre “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine ...

Evitare l'aumento dell'Iva - tagliare il cuneo fiscale. I due pilastri della Legge di bilancio : Stop all'aumento dell'Iva e taglio del cuneo fiscale. Sono i pilastri della manovra per il 2020, primo vero banco di prova per il nuovo governo giallorosso. Le risorse arriveranno, come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera, dai risparmi derivanti dal calo dello spread, dalla spending review, dal riordino delle tax expenditures e dalla lotta all'evasione che avrà nel mirino i grandi evasori. ...

Fabio Sanfilippo - la madre della figlia di Salvini scrive una lettera a Libero e si sfoga : “Ho provato rabbia e dolore a Leggere quelle parole meschine” : “È un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante”. Così Giulia Martinelli, ex compagna e madre della figlia del leader leghista Matteo Salvini, si sfoga in una lettera inviata a Vittorio Feltri. Nello sfogo la Martinelli si riferisce a quanto scritto nel post pubblicato su Facebook dal caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo il 4 settembre. Il giornalista, oltre a riferirsi al leader ...

Le Leggende sugli uragani : 30 agosto 2005, New Orleans allagata dopo Katrina (Photo by Michael Appleton/NY Daily News Archive via Getty Images) L’uragano Dorian è attualmente il protagonista della stagione degli uragani atlantici. Dopo aver toccato i Caraibi con danni contenuti, e aver gravemente colpito le Bahamas, la tempesta si è diretta verso la Florida e il Sud Carolina, anche se nel frattempo l’intensità è scesa sotto la categoria 5. Diverse vittime alle ...

Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha impugnato una Legge del Friuli Venezia Giulia perché discriminatoria verso i migranti : Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha deciso di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia perché Conteneva elementi discriminatori sul tema dell’immigrazione e perché alcune sue norme violavano la «competenza esclusiva statale». La decisione è arrivata su

Migranti - il Consiglio dei ministri su proposta di Boccia impugna Legge del Friuli Venezia Giulia : “Disposizioni discriminatorie” : Il primo Consiglio dei ministri del governo Conte 2 ha deciso di impugnare la legge regionale del Friuli Venezia Giulia perché “numerose disposizioni sono risultate eccedere dalle competenze Statutarie della Regione”. La proposta è arrivata dal neo- ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. In particolare, “talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie, in contrasto con i ...

Gli auguri della mamma di Beyoncé per il suo compleanno sono la cosa più dolce che Leggerai oggi : Queen Tina The post Gli auguri della mamma di Beyoncé per il suo compleanno sono la cosa più dolce che leggerai oggi appeared first on News Mtv Italia.