Legge elettorale | maggioritario vs proporzionale Referendum Salvini contro Governo

Salvini lancia la sfida al nuovo governo : ''Referendum sulla Legge elettorale'' : Dal raduno di Pontida il leader della Lega parte all'attacco: ''Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il...

Salvini : "Referendum per abrogare la parte proporzionale della Legge elettorale" : Matteo Salvini oggi è a Milano per l'assemblea degli amministratori locali della Lega e ha fatto una proposta che riguarda la legge elettorale:"Se cinque Regioni a maggioranza assoluta chiedono un referendum, la proposta non si sottopone a un voto sulla piattaforma Rousseau, ma tra i cittadini per avere un sistema elettorale in Italia totalmente maggioritario. Chi vince un voto in più vince, collegio per collegio come i sindaci"Che poi è la ...

Gradimento - sale Conte ma Salvini avanza Lega : così cambiamo la Legge elettorale : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Legge elettorale : giurista Tarli - ‘Italia non può permettersi lusso maggioritario’ : Milano, 14 set. (AdnKronos) – Il sistema elettorale va cambiato. Soprattutto se dovesse passare la riforma di taglio dei parlamentari. Per il momento però, il maggioritario puro è un bene di lusso che l’Italia non può permettersi. Il giurista Giovanni Tarli frena così l’entusiasmo di Salvini spiegando all’Adnkronos che la proposta di un referendum abrogativo da parte del leader leghista non avrà vita semplice, ma dovrà ...

Legge elettorale - Salvini : “Quesito per il maggioritario è pronto. Se 5 regioni lo approvano - referendum in primavera” : Annuncia che “il quesito è già pronto” per cambiare la Legge elettorale e renderla “totalmente maggioritaria come quella per i sindaci”. E che “se cinque regioni lo approvano entro settembre si va al referendum in primavera”. Matteo Salvini all’assemblea degli amministratori del Carroccio punta “a ottenere 5 milioni di firme”, e ha annunciato di volere eLeggere “anche il presidente della ...

Governo : Morra - ‘costretti a qualunque alleanza da Legge elettorale voluta dal Pd’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Leggo che potrei essere il candidato governatore della Calabria chiamato a suggellare questa ipotetica sinergia tra forze di maggioranza. Dico solo che a livello nazionale siamo stati costretti a qualunque alleanza da un legge elettorale voluta dal Pd e che ora il Pd implora di cambiare”. Lo ha detto il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra a Palermo per ...

Salvini riscopre Berlusconi. Insieme in piazza - alle Regionali e contro la Legge elettorale : Riempire piazza San Giovanni a tutti i costi. Anche con le truppe azzurre di Silvio Berlusconi. Dopo più di un anno vissuto ad alta tensione, Matteo Salvini e il leader di Forza Italia questa volta davvero sono tornati a parlarsi. “Hanno ricucito un rapporto personale prima che politico”, raccontano fonti a loro vicine. Tutto ciò in nome della lotta al governo e con l’obiettivo di vincere Insieme le prossime ...

Legge elettorale - Meloni si appella a Mattarella : “Impedisca scempio - no a proporzionale” : Mentre la discussione sulla Legge elettorale non sembra ancora trovare un punto di compromesso tra M5s e Pd, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si rivolge al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: l'appello rivolto al capo dello Stato ha l'obiettivo di evitare lo "scempio" di un ritorno al sistema proporzionale.Continua a Leggere

Slitta il taglio dei parlamentari - arriva il no Prodi-Veltroni alla proporzionale. E freno a mano su Legge elettorale : La nascita del governo Conte 2 rallenta il cammino ormai segnato del taglio del numero dei parlamentari: il passaggio mancante, l'ultima lettura alla Camera, prima della crisi aperta da Matteo Salvini era stato fissato per il 9 settembre mentre oggi, all'indomani della fiducia al nuovo esecutivo, sparisce dai radar del calendario dell'aula di settembre. La prima conferenza dei capigruppo di Montecitorio dell'era del Conte 2 produce un programma ...

Centrodestra : Meloni - ‘no a Legge elettorale proporzionale’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Con un tavolo o meno, ben venga un’opposizione comune. Chiarendosi sui temi però, perché se poi si accetta di lavorare a una legge elettorale proporzionale, allora non ci siamo. Il proporzionale servirebbe solo a fare del M5S l’ago della bilancia, e noi siamo contrarissimi”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista al ‘Corriere ...