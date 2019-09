Le Rivelazioni di Santa Brigida di Svezia – Libro Sesto | Rivelazioni Sulle pene

Fonte : preghiamoinsieme

(Di lunedì 16 settembre 2019) Benignamente Cristo rimprovera la sposa d’una certa impazienza commessa, istruendola a non farlo più e di non rispondere nulla ai provocatori, finché non sia placata l’agitazione dell’anima, cercando di trar profitto dalle sue parole. CapitoloIo sono il tuo Creatore e il tuo Sposo. Tu, mia sposa novella, con la tua ira hai commesso quattro peccati. Primo, perché fosti nel tuo cuore impaziente con le parole. Mentre io sopportai per te i flagelli e non risposi verbo davanti al giudice. Secondo, rispondesti peggio e alzasti troppo la voce nel rimproverare. Mentre io, piagato con i chiodi, non aprivo bocca. Terzo, perché disprezzasti me, per il quale avresti dovuto tutto pazientemente sopportare. Quarto, perché non giovasti al tuo prossimo, mentre con la tua pazienza avresti dovuto incoraggiare gli erranti a migliorare. Per cui voglio che tu non ...

medjugorjeTiG : Medjugorje tutti i giorni: RIVELAZIONI A SANTA BRIGIDA -