Le priorità che deve avere la diplomazia italiana Spunti

Antonella Clerici : "Vittorio Garrone? Sicura che non lo lascerò mai. Il matrimonio non è una priorità" (video) : prosegui la letturaAntonella Clerici: "Vittorio Garrone? Sicura che non lo lascerò mai. Il matrimonio non è una priorità" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 settembre 2019 16:37.

Alfonsi : è importante che Conte indichi Roma come priorità : Roma – “Avere ascoltato dalle dirette parole del Presidente del Consiglio che questo governo si caratterizzera’ per una particolare attenzione nei confronti di Roma, e’ una novita’ importante e auspico possa trovare la massima collaborazione di tutte le forze politiche che hanno a cuore il destino della Capitale. Anche se a oggi ci troviamo davanti a semplici dichiarazioni di intenti voglio raccogliere la sfida come ...

Perché recuperare l’industria del nord dovrà essere la priorità : Stiamo vivendo una fase di inedite turbolenze politiche. A far tremare il tessuto industriale italiano, però, non sono solo l’ennesima crisi istituzionale e l’assenza, finora, di interventi in grado di risollevare il lavoro e rilanciare l’industria, ma è il rallentamento della Germania. Il pil tedes

Governo - militanti alla Festa Pd di Ravenna : “Intesa con M5s? Fino a qualche settimana fa sarebbe stata fantascienza. Ora priorità a lavoro” : “Il primo tema che il Governo dovrà affrontare? Il lavoro”. Non hanno dubbi i militanti del Pd che ieri sera alla Festa nazionale de l’Unità a Ravenna hanno ascoltato in diretta il discorso di Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale. Un tema che ieri è stato analizzato anche dal segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini ospite della kermesse democratica: “Li giudicheremo per quello che fanno ma stavolta non staremo solo ad ...

Paola Caruso - no al Grande Fratello Vip spagnolo : "Mio figlio Michelino è la mia priorità" : Te digo que no. Così deve aver detto Paola Caruso alla produzione del Grande Fratello Vip spagnolo, il Gran Hermano Vip, che l'avrebbe contattata affinché prendesse parte alla nuova edizione, in partenza in autunno. L'ex Bonas di Avanti un altro, secondo quanto ha dichiarato in un'intervista al settimanale Mio, preferisce attualmente accantonare offerte di lavoro simili, in modo tale da poter prendersi cura del piccolo Michelino in ogni ...

Crisi di governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio sulla Open Arms da Salvini. priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...