L’attrice Gloria Cuminetti presa a pugni senza motivo in strada a Torino | finisce in

Fonte : fanpage

(Di domenica 15 settembre 2019) La trentenne, protagonista di numerosi spettacoli per teatro, cinema e pubblicità, aggredita da un 34enne che colpiva passanti a caso innel quartiere di Barriera di Milano. L'attrice ha dovuto trascorre l'intera notte in ospedale per gli accertamenti del caso. L'aggressore fermato dai carabinieri col taser.

