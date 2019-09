La testimonianza choc di Valentina | Così Foti mi convinse degli abusi di mio

Caso Bibbiano - la testimonianza choc di Stefania : "Così mi hanno portato via la mia bambina" : Costanza Tosi “Io non so neanche dove sia. Non so se sta bene. Non so se piange, se mi cerca. Sono disperata" “hanno rapito mia figlia”. Inizia così la conversazione con Stefania che, al telefono con la voce rotta dal dolore, ci racconta di come i servizi sociali di Reggio Emilia le hanno strappato via la sua bambina di appena due anni. ”Una mattina - dice - mentre ero sola in casa, sento dei rumori venire dal giardino. Dopo poco ...