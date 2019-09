La prima di Fonseca | ho capito Italia e ho cambiato

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2019) Al terzo tentativo la Roma ditrova la vittoria. Convincente e sostanziosa nel 4-2 con cui i giallorossi superano il Sassuolo all'Olimpico. "La squadra oggi ha fatto una grandissima partita - osserva il tecnico portoghese nella suaintervista inno - abbiamo avuto la capacita' di pressare alti e rubare palla per ripartire. Dopo il 4-0 qualcosa abbiamo ceduto ma e' normale visto che molti giocatori venivano da impegni con la nazionale". Quattro gol in appena 21 minuti che regalano ai giallorossi un poker gia'di andare a riposo. Sblocca Cristante di testa, poi Dzeko in tap in, Mkhitaryan nel suo gol all'esordio e Kluivert ancora in contropiede. Decisivi i correttivi apportati dal tecnico dopo i due pareggi con Genoa e Lazio: dentro Mkhitaryan esterno con Kluivert dalla parte opposta, a trequarti Pellegrini con Veretout e Cristante in mediana. "Abbiamo...

avvfabry : @8110JR @PFonsecaCoach @OfficialASRoma Conta la fase difensiva in Italia: Inter 1 goal subito, prima. Milan due goa… - MatteoCiru : @JantasOO Ma alla fine le critiche su Kluivert le ho sentite la prima volta oggi da quelli di sky. Quelle di Fonsec… -