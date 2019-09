La politica dell' odio stava distruggendo l' Italia | dice Zingaretti

Pd - Zingaretti : “Scindersi sarebbe errore gravissimo. Amici con l’M5s? No - ma siamo ex avversari. Alleati contro la politica dell’odio” : La scissione “sarebbe un errore gravissimo” e il Movimento 5 stelle non è un amico, “ma un ex avversario”. Così dal palco della festa dell’Unità di Torino, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, si rivolge agli attivisti del centro sinistra. “Scissione? Spero di no perché un Pd unito serve alla democrazia italiana e serve alla stabilità del Governo – prosegue il dem – Serve un ...

Dipendente della banca riesce a fermare un rapinatore ma viene licenziato perché ha violato la politica della banca in tema di rapine : Il Dipendente di una banca di Seattle, Jim Nicholson, era al lavoro quando, all’improvviso è entrato un uomo con l’intento di rapinare. In un primo momento Jim ha dato al rapinatore tutti i soldi che erano in cassa come gli era stato richiesto ma poi gli ha chiesto di mostrargli l’arma. Poiché il rapinatore non aveva con se un arma, Jim è riuscito a farlo cadere a terra e a bloccarlo e ha aspettato le forze dell’ordine. Dopo qualche ...

Mibact - Franceschini (Pd) ritira i decreti attuativi della riforma Bonisoli (M5s) : “Fatti a crisi politica aperta - guardiamo con attenzione” : Uno dei primi atti del ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini (Pd) è stato quello di ritirare i decreti attuativi della riforma del suo predecessore Alberto Bonisoli (M5s). “E’ soltanto una misura cautelativa”, ha detto l’esponente dem a margine della celebrazione dei 150 anni dell’Associazione italiana editori, “perché sono decreti fatti in agosto, quando la crisi politica era già aperta ...

“Il peggio di me” - Ismaele La Vardera racconta il retroscena della “politica del cambiamento” : Cosa succede se il candidato sindaco di Matteo Salvini a Palermo decide di registrare tutta, ma propria tutta la sua campagna elettorale? Succede che se ne fa un film, trasmesso al cinema e in tv: Il Sindaco Italian Politcs for Dummies. Un caso mediatico che attira perfino la stampa estera che dedicherà pagine e pagine all’impresa. Sull’onda del clamore nasce questo libro, in cui la Iena svela tutti i retroscena della sedicente “politica ...

SPILLO/ Facebook - politica e piazza : tutte le sviste della "battaglia" contro l'Odio : Si moltiplicano i casi di espressioni di "odio" con annesse scomuniche e provvedimenti. Naturalmente il monopolio dell'Odio è a destra

Appello del Presidente dell’ANGI : “Giovani e Innovazione al centro dell’agenda politica italiana” : Appello del Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che pone l’attenzione sul tema giovani e Innovazione, punti...

Conte ha blindato il posizionamento della politica estera italiana euro-atlantica : I rapporti dell'Italia con i grandi attori globali saranno sviluppati tenendo al centro la vocazione euro-atlantica, la responsabilità di essere Stato membro Ue, l'appartenenza alla Nato e "l'imprescindibile legame" con gli Stati Uniti. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle linee programmatiche del nuovo governo presentate alla Camera dei Deputati. "Ritengo che l'Italia debba proseguire lungo i tre assi ...

Gli impulsi di Trump in politica estera e le correzioni dell'ultimo minuto : Roma. Il presidente americano Donald Trump procede in politica estera guidato da una convinzione fortissima: che tutti i suoi predecessori fossero troppo stupidi per prendere la decisione giusta oppure che fossero trattenuti dal prenderla per motivi inconfessabili. È un tratto tipico del populismo,

AIGAE : “Bisogna mettere al centro dell’agenda politica del Governo anche il turismo ambientale” : “Bene dare importanza alle politiche per l’Energia finalizzate allo sviluppo economico ma necessariamente bisogna mettere al centro dell’agenda politica di questo Governo anche le politiche di valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico: turismo ambientale. La crescita passerà anche per le scelte che si dovranno assumere sulle norme riguardanti questo ramo del turismo il quale oggi rappresenta una buona fetta di Pil per l’Italia”: ...

‘Il ritorno della politica’ - la sinistra “riapre” le Frattocchie per 3 giorni : militanti a scuola con Podemos - Linke e France Insoumise : La sinistra “riapre” le Frattocchie e porta nella frazione del comune di Marino, a una manciata di chilometri da Roma, importanti esponenti della sinistra radicale per 3 giorni di scuola estiva “Il ritorno della politica” a circa 150 alunni-militanti in arrivo da tutta Italia. La scelta del luogo dove si formarono centinaia di dirigenti del Partito comunista italiano nell’Istituto di studi comunisti Palmiro ...

GOG annuncia che non utilizzerà la politica delle esclusive per attirare il pubblico : Il mondo del gaming su PC ha subito un forte scossone con l'avvento di Epic Games Store e della sua serrata politica di acquisizione esclusive, volta ad attirare il maggior numero possibile di clienti.Queste politiche sono state ampiamente criticate dai giocatori (specialmente di Steam), tuttavia non tutti gli store digitali hanno deciso di seguire questa controversa strada, come ad esempio GOG (store digitale di CD Projekt RED). In effetti il ...

L'umiliazione della politica che regala una passerella alla farsa Rousseau : Roma. “Trentamila voti”, “cinquantaquattromila voti”, “oltre settantamila voti” e – rullio di tamburelli – “record mondiale”. Boom! alla fine la trattativa rossogialla potrebbe passare alla storia come la più riuscita operazione di pubblicità della democrazia diretta e di propaganda politica elettor

Tira i dadi e arriva a Palazzo Chigi - ecco il gioco della crisi politica : Da Bibbiano a Bibbona, ?dal Papeete a casa Zanda, ?dalle zucchine di Verdini alle vacanze di Di Battista. Un mese di follie, scatti, retromarce, capriole, caselle in avanti e indietro. Perché, fin dai tempi di Flaiano, in Italia la situazione è grave ma non è seria

Governo - l’esponente più giovane dell’Assemblea del Pd a Grillo : “Ci siamo - rivoluzioniamo la politica. Dacci una mano” : “Beppe, Dacci una mano. Noi ci siamo, rivoluzioniamo la politica”. È l’appello del più giovane esponente dell’Assemblea nazionale del Pd, Giovanni Crisanti, rivolto a Beppe Grillo. In queste ore sono in corsole trattative per l’avvio di un’eventuale Governo sostenuto dal Partito democratico e dal Movimento 5 stelle. Per domani è prevista la votazione su Rousseau da parte degli iscritti al M5s. Il quesito: ...