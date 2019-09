La guerra dei dazi colpisce i chip Ecco cosa c’è oltre l’economia del silicio

La guerra dei gelati : Le storie intrecciate e battagliere di Algida, Motta, El Dorado e Sammontana: un podcast solo per gli abbonati del Post

Regionali Calabria - è già guerra su alleanza M5d-Pd. No secco dei grillini - dem spaccati : Un parte del Pd la invoca espressamente, i Cinquestelle la respingono senza se e senza ma, trovando un'incidentale sponda in un'altra parte del partito di Zingaretti. L'intesa fra Dem e grillini, sulla quale qualcuno scommette alla luce della formazione della maggioranza parlamentare giallorossa a Roma, in Calabria non decolla. Eppure gli sponsor autorevoli non mancano. "Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme gia' alle Regionali. E' ...

Salute - l’Ordine dei Biologi dichiara guerra alle diete on-line : L’Ordine nazionale dei Biologi dichiara guerra al fenomeno delle cosiddette “diete on-line”. Sono ventisei, in tutto, solo nell’ultimo mese, i “nutrizionisti” finiti nel mirino del Consiglio di Disciplina dell’ente di rappresentanza dei Biologi italiani, con l’accusa di aver elaborato piani alimentari (a pagamento) via internet, senza aver mai incontrato o visitato il paziente. Rischiano fino a ...

Perché nel mezzo della guerra dei dazi Wall Street è un passo dal record : Ad altre Borse, per rivedere i massimi, manca molto di più: a Piazza Affari (indice Ftse Mib) il 127%, alla Cina il 94%, al Giappone l’82%. Più vicine Germania (10%) e Londra (8%)

La guerra dei Mattei : Roma. Era il 2010, Matteo Renzi e Pippo Civati organizzavano la loro prima (e unica) Leopolda insieme prima di prendere strade parecchio diverse. Alla guida del Pd c’era Pier Luigi Bersani, diventato segretario l’anno precedente. Come benvenuto alla generazione dei “rottamatori”, all’epoca si chiama

Mei Xiang e Tian Tian - ?i panda dello zoo di Washington vittime della guerra dei dazi : Mei Xiang e Tian Tian, ??due panda adulti che vivono da anni nello zoo nazionale di Washington, potrebbero essere gli ultimi due esemplari di questa specie ad essere ospitati nel parco. Dallo...

La guerra dei panini col pollo : Iniziata su Twitter tra due catene di fast food, ha coinvolto i diritti delle persone gay e afroamericane ed è finita con tutti i panini venduti

guerra dei dazi - dal G7 segnali di tregua. Trump : la Cina vuole un accordo a tutti i costi : La spirale innescata dalla Guerra dei dazi tra Usa e Cina, che la scorsa settimana aveva conosciuto un nuovo picco di tensioni facendo tremare i mercati, ha conosciuto una battuta d'arresto. Dopo i recenti botta e risposta a suon di tariffe, dal G7 di Biarritz, Donald Trump ha annunciato che la Cina "vuole un accordo" e lo vuole "a tutti i costi perche' e' stata pesantemente colpita dai dazi e ha perso 3 milioni di posti di lavoro in poco ...

G7 : Amazzonia - nucleare iraniano - tasse ai giganti del web - guerra dei dazi. L’ultima giornata del summit - tra accordi e tensioni : Clima, dialogo con l’Iran, tasse ai giganti del web e guerra dei dazi con la Cina. Sono questi i temi che hanno occupato meeting ufficiali e incontri bilaterali tra i sette grandi del mondo nella tre giorni di Biarritz. Un G7, quello ospitato dalla cittadina francese, che si è svolto in un clima di tensione inusualmente elevato, prima con l’arrivo a sorpresa del ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, che ha tenuto un bilaterale ...

Israele-Iran - la guerra dei droni colpisce Beirut : allarme rosso in Medio Oriente : Forse, in Italia, alle prese con la surreale crisi ferragostana, in pochi se ne sono accorti, anche chi avrebbe il dovere istituzionale di monitorare le vicende internazionali, ma poco lontano da noi, nel tormentato Medio Oriente, la guerra tra Israele e Iran è già iniziata: in Iraq, in Siria, e ora anche in Libano. Non si tratta più di episodi isolati, ma di una escalation militare che definisce una guerra in atto. Per ora ...

Riesplode la guerra dei dazi Usa-Cina - crollano le Borse. Trump attacca la Fed e Xi : Si infiamma la guerra dei dazi tra Usa e Cina facendo sprofondare le Borse. Wall Street ha archiviato la sua peggior seduta dallo scorso 14 agosto, con il Dow Jones che ha bruciato 623 punti con un calo del 2,4%. Ad innescare l'ondata di vendite, dopo un avvio con slancio grazie ai toni da 'colomba' del capo della Federal Reserve Jerome Powell, la rappresaglia cinese contro i dazi Usa con l'annuncio di nuove tariffe su beni statunitensi per ...

La guerra dei dazi - La Cina ripristina le tariffe doganali sulle auto Usa : Nuovo capitolo della guerra dei dazi in corso da ormai diversi mesi tra gli Stati Uniti e la Cina. Quest'ultima ha deciso di imporre nuove tariffe doganali su merci importate dagli States per un valore di 75 miliardi di dollari e, soprattutto, di ripristinare i dazi del 25% sulle auto made in Usa.La rappresaglia contro Trump. L'iniziativa di Pechino rappresenta l'ennesima risposta alla decisione presa a inizio agosto dall'amministrazione di ...

E’ morto Jerry Lewis uno dei comici più rivoluzionari del dopoguerra : Lutto nel mondo del cinema. Jerry Lewis, uno dei comici più rivoluzionari del dopoguerra, è tornato alla Casa del Padre.