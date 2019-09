La comica Giusy Zenere cerca la madre biologica a Live - Non è la d' Urso

Fonte : blogo

(Di lunedì 16 settembre 2019) Si è inaugurato conil nuovo spazio di 'servizio' DNA anon è la d'. Per chi non dovesse ricordare chi fosse la donna,è un'attricevenuta alla ribalta grazie a La sai l'ultima dove partecipò nel 1995 e diventando la barzellettiera d'Italia di quell'anno e tornando per più volte nelle edizioni successive entrando nel cast del programma di Canale 5.Nello studio di Barbara d'ha lanciato un appello affinché grazie alla tv riesca ad abbracciare la sua. Fin da bambina lei è stata adottata da un'altra donna ma prima di allora, spiega: "Sono stata in orfanotrofio per 18 mesi. I miei genitori biologici dovevano avere all’epoca 18 e 22 anni". Colei che l'ha salvata dalla solitudine però è venuta a mancare l'anno scorso: Mi ha lasciato all’età di 100 anni e 4 mesi. Le sue ultime volontà erano chiare. In punto di morte mi ha consigliato ...

