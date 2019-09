ITTV | il festival della tv italiana debutta a Los Angeles

Fonte : blogo

(Di domenica 15 settembre 2019) Sta perre il primodedicato alle produzioni tv del nostro Paese. Il 19 settembre avrà luogo il primo, The Italian Tv. La location prescelta è Los, dove tre giorni dopo saranno celebrati gli Emmy Awards al Microsoft Theater, con Il Trono di Spade favorito con 14 nomination (seguono When They See Us e Barry con nove nomination a testa).Ospite d'onorerassegna sarà il regista Paolo Sorrentino, che riceverà il primoAward. Durante la manifestazione saranno così presentati i pilotseconda stagione di The New Pope e de L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome.Per Sky saranno invece presentate in anteprima la quarta stagione di Gomorra, la novità ZeroZeroZero e 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Mediaset schiera invece con produzione Cattleya il teaser di Masantonio - Scomparsi, con Alessandro Preziosi.Sul fronte RaiFiction ...

