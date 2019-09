Italia-Romania | Europei volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) Oggi domenica 15 settembre si gioca, match valido per glidimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) dopo il giorno di riposo, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro un avversario modesto e andrà a caccia della terza vittoria consecutiva nella rassegna continentale dopo aver sconfitto Portogallo e Grecia con quache difficoltà in più del previsto. I ragazzi del CT Chicco Blengini puntano a un successo comodo per poi lanciarsi con la massima convinzione verso i due big match contro Bulgaria e Francia che saranno determinanti per la classifica del girone e per la definizione del tabellone a eliminazione diretta. Dopo aver perso un set contro la Grecia palesando qualche piccola difficoltà di gioco, Ivan Zaytsev e compagni vogliono prontamente rialzare la testa. Lo Zar è chiamato a un riscatto dopo ...

AleAntinelli : 1 mln e 200mila spettatori ieri sera per #ItaliaGrecia Ed è solo l’inizio. The best is yet to come. #atuttofuoco… - Daniele_Manca : L’Italia sta pagando caro l’analfabetismo digitale. Milena Gabanelli @M_gabanelli @DataroomCorsera @mauromagatti (c… - claudiogalli11 : L’alba dal treno.... Italia-Romania aspettami. Appuntamento su #raidue verso le 14.00 #eurovolley2019 #eurovolley… -