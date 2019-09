Italia-Bulgaria | Europei volley 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) Martedì 17 settembre l’giocherà il quarto match deglidicontro la. Una partita importante per gli azzurri che si troveranno di fronte un avversario ostico. I ragazzi di Silvano Prandi attualmente sono a punteggio pieno e domani sfideranno i padroni di casa della Francia. Gli azzurri dovranno mettere in campo la migliore versione di loro stessi. Nei tre match vinti in questa prima parte di manifestazione continentale hanno perso due set per strada, uno contro la Grecia e uno contro la Romania. Con DAZN seguiIN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’o d’inizio di, match valido per glidi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA ...

