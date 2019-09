India | barca turistica si ribalta | 3 morti e 44 dispersi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) Unasi èta nel fiume Godavari, nel sud dell’: 3 persone sono morte e altre 44 sono disperse. Le ricerche di sopravvissuti proseguono grazie al lavoro dei sommozzatori. La Royal Vashishta trasportava 63 persone, in gran parte turisti, in direzione di una località vicina a Rajahmundry, nello Stato di Andhra Pradesh. Sedici passeggeri sono stati tratti in salvo. Il livello del fiume Godavari era alto da circa una settimana, hanno precisato i media locali, aggiungendo che l’imzione era gestita dal governo statale. L'articolosi: 3e 44Meteo Web.

