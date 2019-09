Incendi nelle campagne brindisine | l' attività di contrasto dei Carabinieri

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Maria Girardi Cinque persone sono state denunciate per aver violato l'art.650 del Codice Penale Sono in tutto 242 i servizi effettuati dalle pattuglie delle stazioni di Brindisi e provincia al fine di monitorare e contrastare il triste fenomeno degliboschivi e delle. In particolare, per tutto il periodo estivo, il Comando Provincialeha disposto l'esecuzione di specifici servizi straordinari di controllo del territorio "ad alto impatto", nel corso dei quali i militari hanno espletato, altresì, nei territori di competenza mirate azioni di verifica di adempimento, da parte delle Amministrazioni comunali, dell'obbligo di emanazione di opportuna ordinanza. I controlli effettuati hanno portato alla denuncia di cinque persone per la violazione dell'art.650 del Codice Penale, ovvero per inosservanza dei provvedimenti emanati dall'autorità. Otto ...

