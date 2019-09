In Spagna migliaia di campi sott’acqua | “i cambiamenti climatici hanno effetti disastrosi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) Insono state colpite dall’inondazione 150mila ettari di coltivazioni in una delle aree agricole più importanti nel sud della Comunità Valenciana, condi agrumi sommersi e danni a verdure ed ortaggi fino al 100%. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base delle indicazioni emerse dall’organizzazione agricola spagnola Asaja alla quale ha espresso piena solidarietà. Tra le verdure colpiti carciofi, patate e broccoli mentre – sottolinea la Coldiretti – nei frutteti le piante di arancia, limone e di mandarino sono allagati con l’acqua che ‘supera più della metà dell’altezza degli alberi’ con rischio di danni irreversibili.Grave – precisa la Coldiretti – la situazione delle infrastrutture nelle aree rurali perché ci sono strade interrotte, argini rotti, muretti crollati che ostacolano i trasporti e la viabilità. Glidegli ...

