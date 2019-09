Il water d' oro di Cattelan rubato da palazzo storico | era stato offerto ai Trump | vale un

Oxford - rubato il water d’oro di Cattelan. Era in mostra nella casa natale di Churchill : L’opera, ricoperta d’oro, è stata valutata oltre un milione di euro. I ladri hanno fatto irruzione nel Blenheim Palace sradicandola dal pavimento. Fermato un uomo

Gran Bretagna - ladri portano via dal museo ‘America’ - il water d’oro di Maurizio Cattelan : Un furto davvero fuori dal comune è stato compiuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre in Gran Bretagna. I "soliti ignoti" si sono introdotti nei saloni barocchi di Blenheim Palace, storica residenza di campagna di Winston Churchill, situata nell’Oxforshire, a un centinaio di chilometri da Londra. Entrati nell’edificio, che ospita abitualmente esposizioni d’arte, i ladri non si sono interessati alle tante opere in mostra, ma si sono ...

Rubato in America water d'oro di Cattelan : 17.49 Rubato in Inghilterra il "water d'oro", la scultura di Maurizio Cattelan in mostra a Blenheim Palace, antica residenza nell'Oxfordshire,dove nacque Winston Churchill e patrimonio dell'umanità. "America",la toilette d'oro 18 carati perfettamente funzionante, era stata esposta per la prima volta al Guggenheim di New York nel 2016. L'anno seguente l'opera era stato offerta dalla curatrice del museo a Trump al posto di un dipinto di Van ...

Il water d'oro di Maurizio Cattelan è stato rubato dal Blenheim Palace : Il water d’oro 18 carati firmato da Maurizio Cattelan che era esposto nel Blenheim Palace, nel Regno Unito, è stato rubato nella notte. E poiché era funzionante come un qualsiasi vaso sanitario in ceramica, al furto è seguito l’allagamento di parte del palazzo, che è patrimonio dell’Unesco. L’opera intitolata “America” era stata già esposta al museo Guggenheim di New York, ...

