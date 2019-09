Il water d’oro dell’artista Maurizio Cattelan è stato rubato

Gran Bretagna - ladri portano via dal museo ‘America’ - il water d’oro di Maurizio Cattelan : Un furto davvero fuori dal comune è stato compiuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre in Gran Bretagna. I "soliti ignoti" si sono introdotti nei saloni barocchi di Blenheim Palace, storica residenza di campagna di Winston Churchill, situata nell’Oxforshire, a un centinaio di chilometri da Londra. Entrati nell’edificio, che ospita abitualmente esposizioni d’arte, i ladri non si sono interessati alle tante opere in mostra, ma si sono ...