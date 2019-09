IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 16 settembre 2019

Anticipazioni Il SEGRETO - puntate spagnole : un macabro ritrovamento : Il Segreto, Anticipazioni straniere: la scomparsa di Meliton Il Segreto è una soap in cui i colpi di scena si susseguono. Le Anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che Meliton morirà! Matias si accorgerà dell’improvvisa scomparsa dell’uomo e chiederà a Severo e Carmelo di indagare con lui. I tre scopriranno che Meliton, prima della scomparsa, si era recato in un luogo in cui sembra essere successo qualcosa di macabro: sulla ...

Il SEGRETO - anticipazioni : Elsa accetta di sposare Alvaro : Elsa e Alvaro - Il Segreto Ritorno della puntata serale per Il Segreto: da questa settimana, oltre all’appuntamento domenicale, la telenovela verrà infatti nuovamente trasmessa, in prime time, il martedì sera su Rete 4, condividendo l’appuntamento speciale con Una Vita. Nei prossimi episodi, si respirerà un’aria “nuziale”: ignorando l’inganno che l’uomo sta portando avanti con la complicità di Antolina ...

Il SEGRETO anticipazioni 16 settembre 2019 : Elsa confusa - sposare o no Alvaro? : Elsa è molto confusa e non sa se accettare la proposta di matrimonio di Alvaro. La ragazza prende tempo e preoccupa Consuelo.

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 15 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 15 settembre 2019: Carmelo e Severo parlano con Pedro Molero e riescono a convincerlo a partire per il Portogallo, dove fingono che si trovino il padre e il fratello dell’uomo. Le condizioni di Julieta appaiono sempre più disperate, intanto Isaac non riesce più a sopportare Antolina. Onesimo e Hipolito tentano di aiutare Meliton a migliorare le sue doti da banditore. Elsa si fida di Alvaro e ...

Il SEGRETO anticipazioni 15 settembre 2019 : Julieta cade in depressione : Le condizioni di Julieta sembrano ormai disperate, la ragazza sta affrontando un momento buio che sente di non voler condividere con Samuel e Consuelo.

Anticipazioni Il SEGRETO settimana 16-21 settembre : la lettera di Fe per Mauricio : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap Il Segreto, nello specifico quelle che vedremo in onda dal 16 al 21 settembre su Canale 5. Da questa settimana la soap opera andrà in onda tutti i giorni, compresa la domenica pomeriggio per fare poi da traino alla nuova edizione di Domenica Live, il programma del dì di festa condotto da Barbara D'Urso in onda alle 17:20 circa. Le ...

Il SEGRETO - anticipazioni dal 16 al 21 settembre : la scoperta di Saul : anticipazioni Il Segreto, settimana prossima: Saul scopre che Julieta è stata stuprata Il Segreto, la soap opera spagnola sbarcata in Italia da qualche anno ormai, non smette mai di stupire. Le anticipazioni de Il Segreto della settimana prossima svelano che Saul scoprirà che Julieta è stata violentata dai Molero. Elsa dice ad Alvaro di aver ricevuto una lettera importante: qualcuno è interessato a comprare le sue proprietà. Il dottore le ...

Il SEGRETO anticipazioni : PRUDENCIO si interessa a una nuova donna - ecco chi è : Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto faranno la conoscenza di Lola Mendaña (Lucia Margo), un’affascinante ragazza che avrà parecchio a che fare con PRUDENCIO Ortega (Josè Milan). Tutto partirà nel momento in cui l’uomo deciderà di acquistare la bottega di vini che apparteneva a Fe Perez (Marta Tomasa Worner)… Il Segreto, news: PRUDENCIO è anche uno strozzino Come indicano le anticipazioni, PRUDENCIO si farà ...

Anticipazioni il SEGRETO - Puntate Spagnole : Fernando è Vivo e Rapisce i Figli di Maria! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: anche questa volta Fernando non è veramente morto e decide di manifestarsi di nuovo a Puente Viejo nel modo più terribile in assoluto. C’è molto movimento a Il Segreto, dopo l’attentato di Fernando contro Maria, ma anche contro Carmelo, Irene e Severo. Il perfido uomo ha piazzato una bomba in un monastero ma alla fine è rimasto vittima lui stesso di quanto aveva programmato. Eppure, sembra ...

Il SEGRETO - anticipazioni Spagna : Marcela tradisce Matias con Tomas : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato spagnolo in onda da tanti anni su Canale 5. Le anticipazioni sulle puntate trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 settembre in Spagna, rivelano che Marcela Del Molino e Tomas De Los Vivos dimostreranno di avere una relazione extraconiugale, tanto da temere di essere scoperti da Matias Castaneda, in arrivo a breve a Puente Viejo. Il Segreto: Tomas teme il ritorno di Matias Le ...

Il SEGRETO anticipazioni dal 15 al 21 settembre 2019 : Roberto tradisce Maria : Il Segreto, puntate dal 15 al 21 settembre – Ultime anticipazioni: Roberto non si presenta al luogo convenuto, Maria ritorna alla Villa e prende una decisione importante Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto dal 15 al 21 settembre? Proprio nel momento in cui Maria Castaneda avrebbe potuto abbandonare Puente Viejo, Roberto si tirerà […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 15 al 21 settembre 2019: Roberto tradisce Maria ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 14 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 14 settembre 2019: Dopo essersi ferito, Isaac si reca al dispensario e lo accompagna Matias. Elsa cerca invano di trovare il dottor Zabaleta e alla fine è obbligata ad essere lei a mettere dei punti ad Isaac. Alvaro intanto fa ancora il doppio gioco e, seguendo il consiglio della perfida Antolina, dona ad Elsa una spazzola. Maria e Roberto mentono ancora a tutti e, insieme a Raimundo, vanno a ...

Il SEGRETO anticipazioni 14 settembre 2019 : Antolina spiega ad Alvaro come conquistare Elsa : Antolina ha tutto sotto controllo e sa come far capitolare il cuore di Elsa. Spinge così Alvaro a comportarsi come lei gli consiglia.

Il SEGRETO anticipazioni 13 settembre 2019 : Maria mente a Francisca per salvarsi : Maria e Roberto mentono a Francisca, dicendole che non lasceranno la Spagna. Severo e Carmelo raccontano a Pedro Molero che Eustaquio e Lamberto sono fuggiti in Portogallo.