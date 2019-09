Il pellegrinaggio del baseball

[FOTO] Gruppo di tifosi del Bologna in pellegrinaggio per Mihajlovic : La Gazzetta Dello Sport, ha riportato la notizia del pellegrinaggio di un Gruppo di tifosi del Bologna per il mister Sinisa Mihajlovic che ha iniziato la battaglia contro la leucemia: “Un centinaio di tifosi del Bologna domenica mattina si è recato in pellegrinaggio per Sinisa Mihajlovic, con loro c’era anche la moglie Arianna. Domenica di preghiera e speranza per un Gruppo di tifosi del Bologna, che ha deciso di fare sentire ...